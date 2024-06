Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition è ufficiale e torna in un nuovo evento estivo

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition si mostrerà tra pochissimi giorni, ovvero il prossimo giovedì in un nuovo evento estivo, dando ai fan di Ubisoft la possibilità di fare un vero e proprio viaggio nel tempo.

Il publisher di Assassin's Creed (trovate l'ultimo capitolo su Amazon) si prepara a festeggiare un anniversario molto importante per uno dei suoi titoli più iconici.

Di questa edizione speciale se n'era parlato per la prima volta alla fine del 2023, quando Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition era stato erroneamente reso disponibile per alcuni utenti di Ubisoft+ che avevano fatto in tempo a far circolare la notizia in tutto il mondo.

Ubisoft aveva confermato l'esistenza dell'edizione a mezza bocca, dopo che altre fonti avevano citato la possibilità di vederlo comparire ufficialmente per la prima volta, e adesso c'è la conferma di quando vedremo questo speciale progetto.

Come riporta lo stesso profilo ufficiale su X, infatti, ci sarà uno speciale evento il prossimo giovedì in cui verrà svelato Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

Durante l'evento di Limited Run Games, che andrà in onda giovedì 20 giugno alle ore 20:00 italiane, Ubisoft mostrerà Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition per la prima volta.

L'evento sarà visibile in diretta su YouTube a questo indirizzo, in uno dei tanti eventi dell'estate dei videogiochi che sembra non voler finire definitivamente. E che, proprio oggi, ci ha pure fornito un Nintendo Direct inaspettatamente pieno di annunci.

L'occasione sarà utile anche per capire in cosa consiste, effettivamente, questa edizione dell'anniversario di Beyond Good & Evil. Sarà un remake, un remaster plus, qualche altra forma di prodotto per commercializzare il titolo? Lo potremmo sapere solo aspettando.

E per quanto riguarda Beyond Good & Evil 2? L'ennesimo rinvio lo ha reso ufficialmente un vaporware, quindi probabilmente è tempo di cominciare a dimenticarsi della sua esistenza.