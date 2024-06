Dopo l'ennesima assenza, Beyond Good & Evil 2 ormai va considerato un vaporware

L'Ubisoft Forward 2024 potrebbe aver consegnato la mazzata finale a quei fan che speravano di rivedere Beyond Good & Evil 2, ormai diventato il videogioco con i tempi di sviluppo più lunghi della storia, battendo "mostri sacri" come Kingdom Hearts 3 e Duke Nukem Forever.

Durante l'evento che si è svolto nella scorsa serata abbiamo avuto la possibilità di scoprire alcuni aggiornamenti sui titoli Ubisoft di prossima uscita, con sguardi approfonditi soprattutto per Assassin's Creed Shadows (potete prenotarlo su Amazon) e su Star Wars Outlaws.

Ma considerando che Ubisoft aveva già annunciato in tempi non sospetti — ovvero più di un anno fa — che la produzione non era affatto stato interrotta era lecito aspettarsi un trailer di qualche tipo, anche solo puramente in computer grafica, per ricordarci dell'esistenza di questa produzione.

E invece non è successo nulla di tutto questo: come sottolineato da Eurogamer.net, questo significa che ormai i fan dovrebbero abbandonare ogni speranza e considerare a tutti gli effetti Beyond Good & Evil 2 un vaporware, ovvero un prodotto già annunciato e a un certo punto entrato in sviluppo, ma di cui non sappiamo se effettivamente ci sarà o meno un'uscita ufficiale.

Inoltre, come se non bastasse, ricordiamo che lo scorso anno era stata svelata una versione rimasterizzata del Beyond Good & Evil originale per celebrare il 20esimo anniversario, resa improvvisamente giocabile per alcuni utenti e poi rimossa dal publisher.

Ormai l'anniversario è passato, ma non si è più avuta alcuna notizia di questa edizione, nemmeno nell'Ubisoft Forward: considerando che il publisher aveva svelato che l'uscita era prevista per i primi mesi del 2024, è plausibile immaginare che anche in questo caso ci sarà l'ennesimo rinvio per ragioni tutte da decifrare.

Un franchise che sembra insomma "maledetto" in questo momento, sfortunatamente per i suoi fan: ci auguriamo di essere prontamente smentiti e che nelle prossime ore emergano ulteriori dettagli su entrambi i titoli, ma al momento le possibilità sono davvero ridotte al lumicino.

Per il momento, sarà meglio che vi accontentiate dei giochi che sono stati effettivamente mostrati durante l'Ubisoft Forward: trovate tutti i trailer nel nostro recap dedicato.