Beyond Good & Evil starebbe per tornare, davvero

Da diversi mesi Ubisoft ha confermato sibillinamente l'esistenza di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

Il publisher francese ha reso noto che i primi dettagli ufficiali sarebbero stati rilasciati successivamente nei primi mesi del 2024, cosa che al momento non è ancora accaduta.

Successivamente, il titolo Ubisoft (che trovate in versione originale su Amazon) è stato inserito nell'elenco di classificazione coreano.

Ora, come riportato anche da VGC, forse qualcosa si muove: i Trofei per la versione PlayStation di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sono apparsi online.

I Trofei sono apparsi su Exophase, che tiene traccia dei risultati ottenuti su piattaforme come Xbox, PlayStation, Steam ed Epic Games Store.

Parliamo di un totale di 35 obiettivi sbloccabili, tra cui il Platino, e sono simili a quelli per Xbox trapelati quando il gioco è stato avvistato sull'Xbox Store a novembre.

Ubisoft aveva confermato ufficialmente che la 20th Anniversary Edition era effettivamente in fase di sviluppo.

Alcuni si aspettavano di sentirne parlare durante l'ultimo Ubisoft Forward, tenutosi la scorsa settimana nell'ambito della Summer Game Fest, ma il gioco non è stato menzionato in nessun modo.

Tuttavia, la comparsa dei Trofei suggerisce che un annuncio è a quanto pare previsto a breve, insieme a una possibile data di uscita imminente.

Il remaster avrà dalla sua una sostanziale modifica dei comandi per renderli più moderni, oltre a naturalmente una grafica maggiormente al passo coi tempi.

E per quanto riguarda Beyond Good & Evil 2? Purtroppo al momento in cui scriviamo non vi è ancora nessuna novità, sebbene Ubisoft continui a sostenere ufficialmente che i lavori sul gioco non si sono mai fermati.

Vero anche che la sparizione del gioco lascia pensare che i fan farebbero meglio ad abbandonare ogni speranza e considerare a tutti gli effetti Beyond Good & Evil 2 un vaporware, ossia un prodotto annunciato ma di cui non sappiamo se effettivamente ci sarà o meno una release.