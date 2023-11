Beyond Good & Evil sta tornando: ora è (quasi) ufficiale

Dopo numerose indiscrezioni, alla fine il ritorno di Beyond Good & Evil è stato praticamente confermato: mentre siamo ancora in attesa di notizie sul secondo episodio, Ubisoft ha deciso di proporre un'edizione speciale per celebrare i primi 20 anni del suo capolavoro cult.

La casa di Assassin's Creed (trovate l'ultimo capitolo, Mirage, su Amazon) sta per offrire il miglior modo per potersi godere l'avventura di Jade sulle console di ultima generazione.

La sua esistenza era già trapelata da una prima classificazione ufficiale e da misteriosi aggiornamenti su molteplici giochi Ubisoft, ma adesso grazie a quello che pare essere un leak di Xbox Store è stata definitivamente confermata.

Come segnalato da Gematsu sui propri canali social, nelle scorse ore è emersa online una pagina ufficiale per gli utenti Xbox, con tanto di screenshot e descrizione ufficiale: gli utenti iscritti a Ubisoft+ sono perfino riusciti a scaricarlo ed avviarlo con successo.

Evidentemente si è trattato di un reveal arrivato con netto anticipo, dato che pochi istanti più tardi la pagina in questione è stata rimossa: tuttavia, se siete curiosi, gli achievement ufficiali sono già trapelati.

A questo punto possiamo dire che Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition è "quasi" ufficiale, dato che manca soltanto l'annuncio definitivo della stessa Ubisoft: considerando questo grande inciampo delle scorse ore, possiamo immaginare che non manchi ormai molto.

Chiaramente non sappiamo quando sarà disponibile in via ufficiale, ma considerando che per un breve periodo poteva essere già giocato da alcuni fortunati fan, è plausibile pensare che sarà rilasciato entro la fine dell'anno.

In ogni caso, continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati con ulteriori novità su questa curiosa vicenda.

E per quanto riguarda Beyond Good & Evil 2? Purtroppo non vi è ancora nessuna novità ufficiale, ma Ubisoft continua a sostenere, almeno ufficialmente, che i lavori non si sono mai fermati.