Banishers, il nuovo titolo di Don't Nod salta il 2023

Banishers: Ghosts of New Eden, il nuovo titolo dei Don't Nod, ci farà respirare un attimo perché stato rinviato al 2024.

Gli autori di Life is Strange sono sempre al lavoro su molti progetti, e uno dei prossimi si prenderà del tempo.

D'altronde il mese di settembre è già pieno di uscite, e ottobre non sarà assolutamente da meno stando al calendario attuale.

Banishers: Ghosts of New Eden era previsto per il 7 novembre 2023, e ora Don't Nod ha annunciato il rinvio e successivo riposizionamento.

Il titolo sarà ora lanciato il 14 febbraio 2024, con l'obiettivo di avere più tempo per lo sviluppo e riuscire a posizionare il gioco in un periodo più congeniale (e senza così tante altre uscite importanti).

Lo hanno spiegato Oskar Guilbert e John Bert, rispettivamente CEO di Don't Nod e amministratore delegato Focus Entertainment, che hanno diffuso una dichiarazione congiunta sul sito ufficiale:

«Abbiamo deciso di posticipare l'uscita di questo nuovo franchise di tre mesi, poiché il mercato sta vivendo un intenso ciclo di pubblicazione di titoli AAA su PC e console a fine anno. Siamo convinti che un’uscita commerciale di Banishers: Ghosts of New Eden in un periodo meno saturo gli darà l’attenzione che merita.»

Speriamo anche che Banishers: Ghosts of New Eden possa essere un'altra uscita di peso per lo studio.

Di recente lo abbiamo provato, e potete recuperare le nostre considerazioni nell'articolo in cui vi abbiamo detto che «il punto di forza della produzione risieda nel comparto narrativo; ma stavolta le numerose criticità tecniche riscontrate potrebbero frenare le belle ambizioni dello studio di sviluppo, che deve fare i conti con titoli dello stesso genere che hanno settato standard qualitativi molto alti.»

