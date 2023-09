Ottobre sarà un mese difficile per i videogiochi, ma settembre non è da meno

Abbiamo detto spesso che ottobre sarà un mese molto affollato in termini di uscite videoludiche, ma il mese di settembre non è per niente vuoto, anzi.

Già partendo dal solo Starfield, che trovate su Amazon, da ieri in accesso anticipato e dal 6 settembre in uscita ufficialmente, questo sarà un mese davvero niente male.

Subito prima di ottobre che, come detto in precedenza, è risultato un po' troppo affollato.

Ecco i titoli finora annunciati per il mese di ottobre:

5 ottobre: Assassin's Creed Mirage

6 ottobre: Detective Pikachu - Il Ritorno

6 ottobre: Sword Art Online: Last Recollection

10 ottobre: Forza Motorsport

13 ottobre: Lords of the Fallen

17 ottobre: Sonic Superstars

17 ottobre: Alan Wake 2

19 ottobre: Endless Dungeon

19 ottobre: Agatha Christie - Assassinio sull'Orient Express

20 ottobre: Super Mario Bros. Wonder

20 ottobre: Marvel's Spider-Man 2

24 ottobre: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

24 ottobre: Cities Skylines II

25 ottobre: Alone in the Dark

Decisamente troppi titoli per le tasche dei videogiocatori che sono sempre le stesse e dovranno dividersi tra le tante uscite.

E se speravate di potervi rilassare a settembre ci sono delle brutte notizie. Oppure belle se potete prendere tutti questi videogiochi al day one.

Ecco infatti i videogiochi in uscita a settembre annunciati finora:

1 settembre/6 settembre: Starfield

6 settembre: Baldur's Gate 3 (PS5)

8 settembre: NBA 2K24

19 settembre: Lies of P

19 settembre: Mortal Kombat 1

20 settembre: Party Animals

21 settembre: Payday 3

26 settembre: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

29 settembre: Cocoon

29 settembre: EAFC 24

Numericamente non siamo ai livelli di ottobre, ma tra il nuovo corso calcistico di Electronic Arts, Baldur's Gate 3 su console e titoli come Lies of P o Mortal Kombat 1, questo non sarà di certo un mese tranquillo.

Per fortuna arrivano come di consueto anche tanti giochi gratis a fare compagnia alle uscite del mese, come quelli di Prime Gaming o PlayStation Plus per esempio.