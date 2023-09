Marvel's Spider-Man 2 non verrà più rinviato, è ufficiale

Marvel's Spider-Man 2 è uno dei giochi dell'autunno di PlayStation e tra i più importanti dell'anno in generale e, fortunatamente, non sarà più rinviato ufficialmente.

Il ritorno della saga di Insomniac Games, di cui potete far parte prenotando una copia tramite Amazon, è stato a lungo attesi dai fan dell'Arrampicamuri, e ora è arrivato il momento di vestire i doppi panni di Peter Parker e Miles Morales.

In un'avventura che ancora una volta sarà densa ed epica, ma non avrà una longevità estrema come dichiarato di recente dal team di sviluppo.

Una storia che metterà in scena anche tantissimi villain dalla storia dell'Uomo Ragno, tra cui alcuni non annunciati che i fan credono di aver scovato in anticipo.

E ora Marvel's Spider-Man 2 è gold, quindi non verrà più rinviato ufficialmente, come ci conferma anche lo stesso Miles Morales:

WE ARE GOLD! We're thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5's launch on October 20, 2023 with a few words from the game's cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM — Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2023

Ma non solo perché anche gli attori che interpretano Peter Parker e Mary Jane Watson, con l'inquietante incursione dell'interprete di Venom, ci preparano all'arrivo del titolo con un certo entusiasmo.

In un momento in cui spesso tanti videogiochi vengono rinviati, i fan PlayStation potranno tirare un sospiro di sollievo nel sapere che il gioco più importante dell'anno su PS5 non si farà attendere ancora.

A proposito di personaggi, c'è un altro membro dello spiderverso che i fan vorrebbero vedere in un videogioco, ma per ora Insomniac Games non se la sente di metterlo all'interno del proprio universo.

Nell'attesa dell'uscita fissata per il 20 ottobre potete recuperare la nostra anteprima, frutto della prova di Marvel's Spider-Man 2, in cui vi abbiamo detto che «Insomniac ha raccolto i frutti dell'ottimo lavoro svolto sui capitoli precedenti, con una formula che risulta ancora fresca e divertente, ma che a questo giro è indubbiamente "bigger and better", grazie a tante, piccole novità che vanno ad impreziosire l'esperienza.»