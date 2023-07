Baldur's Gate 3 vi permetterà di prendervi una rivincita con la stampa

Baldur's Gate 3 promette di essere un'avventura avvolgente, e cosa c'è di più accattivante che avere a che fare con un quotidiano in-game che segue le vostre gesta? Forse corromperlo, al massimo.

Il grande ritorno della saga di Baldur's Gate, che di recente si è riproposto in una edizione di pregio su Amazon, segnerà anche l'arrivo di novità importanti per il franchise.

Advertisement

Per esempio sarà possibile cambiare completamente il proprio personaggio anche nel corso dell'avventura, così da provare tutte le possibilità offerte da Larian.

Opportunità perfetta anche per non venire soverchiati dalla longevità del titolo, che durerà proprio come una vera campagna di Dungeons & Dragons.

Un'avventura lunghissima che vi porterà in molti posti differenti, in cui i vostri personaggi saranno impegnati nelle imprese più improbabili ed epiche. Peripezie che verranno raccontate all'interno di un quotidiano i cui articoli saranno aggiornati con le imprese della vostra partita (tramite PC Gamer).

Come svelato di recente da Larian, il quotidiano Baldur's Mouth avrà un sistema per cui reagirà alle azioni dei giocatori, riportando le cose che faranno. E la cosa ancora più interessante è che sarà possibile anche influenzare la stampa, direttamente.

Swen Vincke, direttore creativo di Larian, ha spiegato che sarà possibile entrare fisicamente nella sede del Baldur's Mouth e imporre con le intimidazioni, o con i soldi, la creazione di articoli specifici.

«Ci sarà una grande sorpresa quando lo farete, e il gioco reagirà a questo», specifica Vincke, «Le cose sul giornale influenzano ciò che i cittadini della città penseranno di voi.»

Con le tante possibilità offerte da Baldur's Gate 3 sarà divertente vedere come i fan proveranno a manipolare il Baldur's Mouth, prendendosi una rivincita contro la stampa corrotta almeno nei videogiochi.

Vi ricordiamo che il titolo di Larian è molto vicino su PC, mentre per PS5 arriverà leggermente in ritardo.

È atteso anche l'arrivo su Xbox, ma prima il team di sviluppo deve risolvere un grande problema.