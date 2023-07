Baldur's Gate 3 su Xbox esiste ancora? Ci sono buone notizie

Il fatto che Baldur's Gate 3 esca su PS5 è stato una sorpresa per molti e, pur non essendo realmente un'esclusiva console, la versione Xbox è ancora molto lontana dalla realizzazione.

Il grande ritorno della saga di Baldur's Gate, che di recente si è riproposto in una edizione di pregio su Amazon, è molto vicino su console e ancora di più su PC.

Larian ha infatti deciso di lanciare il titolo con una doppia data di uscita, una delle quali ha l'obiettivo di suggerire un'alternativa ai fan di Starfield su console.

La versione Xbox di Baldur's Gate 3 è stata confermata ufficialmente, sebbene non ci siano state informazioni o novità reali da allora.

Il problema è che il massiccio gioco di ruolo è fin troppo massiccio per le console di Microsoft, in particolare Xbox Series S, che sta creando problemi al team di sviluppo.

L'intoppo principale risiede nella modalità split-screen che, come affermò Larian qualche tempo fa, è al momento troppo difficile da digerire per la console "minore" dell'attuale generazione Xbox.

La doppia renderizzazione dell'azione di gioco non si addice alle performance di Series S e, a poche settimane dall'uscita del gioco, Larian ha fornito alcuni aggiornamenti sullo sviluppo.

Baldur's Gate 3 su Xbox esiste ancora? Sì, ma ci vorrà tempo (tramite Gamespot).

Swen Vincke, direttore creativo dello studio, ha confermato che la modalità split-screen è fondamentale per la versione Xbox e che non verrà abbandonata in nessun caso.

Allo stesso tempo ha riconfermato che inserire questa modalità nella versione Xbox Series S è comunque impegnativo, ma ha fiducia nel team:

«Il team ha lavorato duramente per farlo funzionare, ma ci sta ancora lavorando. Il problema con le ottimizzazioni è che finisci una cosa e poi ne viene fuori una nuova. [...] Il team se la caverà perché è riuscito a far girare Divinity: Original Sin 2 su Switch, ma ci è voluto del tempo.»

Insomma, la versione Xbox di Baldur's Gate 3 arriverà anche se ci vorrà del tempo. Forse con qualche rinuncia magari, ma in ogni caso la modalità split-screen rimane fondamentale per Larian.

«Se è possibile, lo faranno succede. Ma è un gioco molto importante», convinua Vincke, mentre la speranza è che anche i fan Xbox possano godersi un'avventura davvero massiccia.

