Baldur's Gate 3, Larian svela una feature rivoluzionaria per la serie

Lo abbiamo atteso tanto ma, finalmente, non manca molto all'arrivo di Baldur's Gate 3 che è pronto a riservare ancora qualche sorpresa per i giocatori.

Il videogioco ispirato al gioco di ruolo più famoso del mondo, a cui potete sempre cominciare a giocare nell'attesa che arrivi il titolo di Larian con il set introduttivo su Amazon, sarà un'esperienza decisamente epica per gli amanti delle avventure fantasy.

E che potete scoprire anche prima dell'arrivo del videogioco con il prequel gratuito, già disponibile da qualche giorno, che vi farà entrare nello splendido mondo dei Forgotten Realms.

Ad agosto sarà il momento di cominciare la nostra avventura in Baldur's Gate 3, mentre i giocatori PS5 lo faranno qualche settimana dopo in una finestra di uscita ideale per "scontrarsi" con Starfield.

Nella giornata di oggi Larian ha condotto un nuovo Panel From Hell, uno speciale streaming dedicato all'esplorazione delle novità di Baldur's Gate 3 poco prima del lancio.

Tra le tante novità presenti ce n'è una che è letteralmente una rivoluzione per il franchise, dedicata alle classi di personaggio (tramite PC Games N).

Baldur's Gate 3 punta a replicare il più possibile l'esperienza di Dungeons & Dragons nella sua complessità, e lo farà con 11 razze, 12 classe e ben 46 sottoclassi complessive con cui costruire il vostro eroe ideale.

Una selezione grandissima che, per la prima volta, sarà possibile resettare anche nel corso dell'avventura.

Con il fatto che ogni scelta nella creazione del personaggio influenza anche il gameplay, come conferma Larian durante il panel, ora non sarete costretti a ricominiciare il gioco per sperimentare il più possibile con le opzioni offerte dalla storia e dalle sfide di Baldur's Gate 3.

«Volevamo che i giocatori evitassero di dover riavviare l'intero gioco», specifica Larian durante la presentazione, aggiungendo che la volontà è quella di lasciare i giocatori con il pieno controllo del proprio personaggio e della propria avventura.

Per un titolo che promette di durare come una vera campagna di Dungeons & Dragons, e oltre, l'idea di non essere costretti a ricominciare una partita è senz'altro allettante.