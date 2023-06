Baldur's Gate 3 arriva in anticipo, ma su console si scontra con Starfield

Larian aggiorna le date di sviluppo di Baldur's Gate 3 su PC e PS5, con buone notizie per la prima piattaforma e brutte notizie per la seconda.

Il nuovo capitolo della storica saga fantasy, che potete recuperare su Amazon in un pacchetto speciale, si prepara a chiudere l'estate con un'avventura davvero epica.

Advertisement

Finora sapevamo solamente che Baldur's Gate 3 sarebbe arrivato il 31 agosto su PC, e l'unica cosa su cui potevamo cominciare a rifarci gli occhi era l'edizione da collezione titanica.

L'altra sorpresa, più recente, è che il titolo di Larian uscirà anche su PlayStation 5, in attesa che possano risolvere i problemi della versione Xbox Series X|S.

L'aggiornamento della data di uscita farà piacere molto ai giocatori su PC, perché Baldur's Gate 3 sarà disponibile a partire dal 3 agosto.

Come riporta Polygon, infatti, il team di sviluppo ha deciso di anticipare la data per uscire in un periodo con meno release di videogiochi molto importanti.

Contestualmente, la versione PS5 di Baldur's Gate 3 è pronta invece per scontrarsi con Starfield, perché l'avventura fantasy arriverà il 6 settembre, come annunciato dal PlayStation Blog.

Inoltre, PlayStation ha specificato che il ritardo rispetto all'uscita su PC serve a rendere la versione console ancora migliore:

«Inizialmente previsto per il lancio il 31 agosto, abbiamo deciso di pubblicare Baldur's Gate 3 per PS5 il 6 settembre. Questo breve ritardo ci concede più tempo per raggiungere la nostra ambizione di 60 fotogrammi al secondo, grazie alla potenza di PlayStation 5.»

Inoltre, chi ha già preordinato la versione deluxe del gioco potrà accedere al titolo su PS5 a partire dal 3 settembre.

Tramite il blog di PlayStation scopriamo anche che, nella versione finale del gioco, tutte le classi e razze base di Dungeons & Dragons saranno disponibili all'interno di Baldur's Gate 3. Per un totale di 11 razze, 12 classe e ben 46 sottoclassi complessive con cui costruire il vostro eroe ideale.

Eroe che si scontrerà ovviamente con dei villain di tutto rispetto, che vengono anche da Harry Potter.

Nell'attesa dell'uscita, che lo stiate aspettando su PC o PS5, sappiate che c'è un prequel gratis tutto da scoprire.