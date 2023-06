Baldur's Gate 3 durerà come una vera campagna di D&D o quasi

Baldur's Gate 3 sta arrivando e, stando alla longevità dichiarata da Larian, potrebbe davvero essere un'avventura degna di una lunghissima campagna di Dungeons & Dragons.

Il gioco di ruolo più famoso del mondo, che è il setting a cui si ispira Baldur's Gate 3 ovviamente.

E che potete scoprire anche prima dell'arrivo del videogioco con il prequel gratuito, già disponibile da qualche giorno, che vi farà entrare nello splendido mondo dei Forgotten Realms.

Ora che finalmente c'è anche una data di uscita definitiva per Baldur's Gate 3, addirittura doppia per PC e PlayStation 5, da fissare sul calendario.

Da agosto, oppure settembre, il gioco di ruolo ci terrà impegnati moltissimo perché non sarà uno di quei titoli da "giocare in un mese" e via, per citare Larian.

Come riporta Gamespot, infatti, Swen Vincke di Larian ha spiegato quanto ci vorrà per completare Baldur's Gate 3, e gli appassionati di Dungeons & Dragons si sentiranno a casa.

Una partita normale, fatta senza troppa voglia di completismo ma semplicemente per godersi l'avventura, dovrebbe richiedere tra le 75 e le 100 ore.

«Questo è quello che stiamo vedendo», ha dichiarato Vincke: «Ci saranno persone che andranno ben oltre, quelle che vogliono fare tutto. Probabilmente raggiungeranno le 200 ore, credo. In media stiamo vedendo le persone che stanno attraversando impiegano dalle 75 alle 100 ore.»

Oltre a questo, Baldur's Gate 3 offrirà una grandissima rigiocabilità per via delle scelte della storia, oltre alle 11 razze, 12 classe e ben 46 sottoclassi complessive con cui costruire il vostro eroe ideale.

Per non parlare del multiplayer, che fornirà al titolo un ulteriore incentivo per tornare a scorazzare nei Forgotten Realms. Come aggiunge Vincke, questo «non è un piccolo gioco che finirete in un mese.»

Insomma, considerando le classiche 4 ore settimanali della sessione media di Dungeons & Dragons con il gruppo di amici, Baldur's Gate 3 sarà esattamente vivere come una lunga campagna di gioco di ruolo cartaceo.

Nell'attesa, se ancora non l'avete fatto, sappiate che c'è un collector's edition davvero titanica che vi aspetta.