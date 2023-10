Baldur's Gate 3 su Xbox è ancora nell'ombra, ma ci sono novità

Siamo ormai quasi arrivati a novembre, ma i fan Xbox non hanno ancora ricevuto un'informazione fondamentale per il catalogo della console: quando uscirà il porting di Baldur's Gate 3?

L'epopea fantasy ispirata al gioco di ruolo più famoso del mondo, che trovate su Amazon, ha sbancato su PC e PS5 ma non ha ancora una release ufficiale su Xbox Series X|S.

Dopo uno stallo iniziale dovuto alle performance minime da raggiungere su Xbox Series S, un problema che Larian ha condiviso di recente anche con Remedy), la situazione si era sbloccata.

Larian aveva assicurato che Baldur's Gate 3 sarebbe arrivato su Xbox entro la fine del 2023, ma con il mese di novembre in arrivo non ci sono ancora informazioni precise in arrivo e il pubblico scalpita.

Il team aveva assicurato che il titolo sarebbe arrivato «il prima possibile», con un lancio previsto tra settembre e novembre.

Ora ci pensa direttamente Swen Vincke, director dello studio, a dare un sostanziale aggiornamento sullo stato della versione Xbox di Baldur's Gate 3:

«Le ultime novità su Xbox: in fase di playtest attivo, ancora nei tempi previsti per quest'anno. Annunceremo la data esatta di rilascio quando saremo sicuri che sarà finito.»

A questo punto possiamo sostenere con una certa tranquillità che le cose stanno procedendo bene, e non vediamo l'ora di vedere con i nostri occhi come sarà Baldur's Gate 3 sulle piattaforme di casa Microsoft.

Certo il fatto che non ci sia una data definitiva ci lascia ancora in sospeso, ma ci vuole solo un po' di pazienza.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più, in attesa magari di capire se arriverà anche un'edizione fisica.

Xbox potrà contribuire presto a far salire il già esorbitante valore di Baldur's Gate 3 per Hasbro. Al momento, infatti, il titolo vale il 40% dei guadagni della gigantesca azienda.