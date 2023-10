Baldur's Gate 3 oggi vale il 40% degli incassi di Hasbro

Baldur's Gate 3 è stato un successo ed ormai è cosa nota, ma relativamente ai numeri di Hasbro è interessante notare che il titolo di Larian ha costituito il 40% delle intere vendite digitali della compagnia.

Hasbro possiede i diritti per il merchandise di marchi come Transformers o Harry Potter, ma gestisce anche tutte le licenze di Magic the Gathering e Dungeons & Dragons, dai quali guadagna già molto.

Quindi anche Baldur's Gate 3 fa parte dei prodotti di Hasbro, un progetto sul quale per altro Xbox aveva espresso alcune perplessità in passato considerandolo "un gioco di seconda fascia".

Il capolavoro di Larian è stato sottovalutato in realtà da tutti ma, ad oggi, possiamo dire che è stato uno dei migliori giochi dell'anno.

Lo può dire anche Hasbro, soprattutto guardando ai risultati finanziari.

Come riporta The Gamer, infatti, Baldur's Gate 3 ha contribuito al 40% delle vendite digitali dell'intera azienda, come è stato rivelato in un recente incontro con gli investitori guidato dall'amministratore delegato di Hasbro, Chris Cocks.

Anche Monopoly Go! ha contribuito alle vendite digitali dell'azienda, così come le uscite digitali delle espansioni di Magic the Gathering Arena, che fanno sempre parte del gruppo.

Per altro al momento è complesso registrare le vendite complessive di Baldur's Gate 3 per via dell'uscita scaglionata su PC e poi su PlayStation 5. Tra le stime più attendibili al momento c'è una quota che si aggira sopra ai 5 milioni di copie su PC, in attesa di capire quanto ha venduto invece sulla piattaforma Sony.

Per non parlare della versione Xbox che arriverà entro la fine dell'anno e che, complessivamente, renderà il titolo di Larian un successo ufficialmente conclamato.

Successo che è arrivato anche da un approccio completamente differente che Larian adotta nel suo sviluppo rispetto, per esempio, a quello che adotta Bethesda in titoli come Skyrim.