Baldur's Gate 3, che fine ha fatto la versione Xbox? Risponde Larian

Siamo ormai quasi arrivati alla fine di ottobre, ma i fan Xbox non hanno ancora ricevuto un'informazione fondamentale per il catalogo della console: quando uscirà il porting di Baldur's Gate 3?

Il gioco di ruolo che ha sorpreso critica e pubblico ha già conquistato le classifiche su PC e PS5, ma com'è ormai noto la versione Xbox ha subito qualche piccolo intoppo, prevalentemente a causa dell'edizione su Series S.

Alla fine, un intervento diretto di Phil Spencer ha permesso di risolvere questa situazione di stallo, garantendo a Larian Studios la possibilità di rilasciare il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate il gioco da tavolo ispirato alla serie su Amazon) senza la modalità cooperativa locale per la console next-gen meno potente.

Larian Studios aveva promesso che Baldur's Gate 3 sarebbe dunque uscito su Xbox entro la fine del 2023, aspettandosi addirittura un lancio entro la fine del novembre.

Eppure, a oggi, ancora non è stata rilasciata alcuna data ufficiale, dando vita a numerose indiscrezioni che vorrebbero un rinvio per le versioni sulle console di casa Microsoft.

A smentire questi rumor ci ha pensato una volta per tutte Michael Douse, il director of publishing di Larian Studios: in un post pubblicato in risposta a un fan su X (ex Twitter) ha ribadito che non c'è stato alcun rinvio e che i piani sono ancora confermati (via TheGamer).

«Il piano è [rilasciare Baldur's Gate 3 su Xbox] entro la fine del 2023. Lo abbiamo già detto un paio di volte, ma alcuni tizi con 33k follower su Twitter continuano a dire c****te per i like».

Before the end of the year is the plan. This has been said a few times but dudes with 33k twitter followers keep talking shit for likes. — Very AFK (@Cromwelp) October 20, 2023

In realtà bisogna sottolineare che in una precedente intervista, che vi abbiamo riportato più sopra, Larian Studios aveva in realtà sottolineato che sarebbe arrivato «il prima possibile», con un lancio previsto tra settembre e novembre.

Considerando che alla fine di ottobre non è stata ancora rilasciata una data d'uscita ufficiale, riteniamo che la preoccupazione dei fan sia più che legittima: in ogni caso, le nuove rassicurazioni di Larian Studios dovrebbero garantire che l'uscita, se non a novembre, dovrebbe comunque avvenire entro la fine dell'anno.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più, in attesa magari di capire se arriverà anche un'edizione fisica.