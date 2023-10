Baldur's Gate 3, versione fisica in arrivo? Larian sonda il terreno

Potrebbero esserci buone notizie in arrivo per chi sperava di poter acquistare un'edizione fisica di Baldur's Gate 3, il gioco di ruolo del momento disponibile soltanto in formato digitale.

Pare infatti che Larian Studios sia interessata alla possibilità di rilasciare la sua ultima fatica in un'edizione con appositi dischi di installazione, offrendo una scelta in più per i fan su PS5 e, magari in futuro, anche su Xbox Series X.

Del resto, non dovrebbe essere una possibilità così remota: come segnalato da PSU, un'edizione fisica di Baldur's Gate 3 in realtà già esiste, ma è stata rilasciata esclusivamente sul mercato giapponese.

E tale edizione potrebbe arrivare infine anche sul mercato europeo e americano: il director of publishing di Larian Studios ha infatti ricondiviso su X un post in cui si chiedeva agli utenti se fossero interessati a un'edizione fisica, sottolineando che lo ha ripubblicato sul proprio profilo per verificare l'effettivo interesse dei fan.

Se la risposta dei fan dovesse essere positiva — e sembrerebbe proprio di sì, a giudicare dalle prime reazioni — Larian potrebbe dunque prendere in seria considerazione l'idea di rilasciare una nuova edizione per riuscire a raggiungere ancora più appassionati.

Trattandosi di un gioco particolarmente pesante, dovrebbero però essere necessari ben due dischi per l'installazione completa, come già anticipato dallo stesso director of publishing ai suoi utenti:

Considerando che però è stata l'esclusiva Horizon Forbidden West ad aprire le danze in tal senso — e che anche Final Fantasy VII Rebirth seguirà il suo esempio — includere due dischi di gioco per l'installazione non è più un "tabù" e potrebbe diventare ben presto la nuova norma nel panorama videoludico.

Detto questo, non possiamo che incrociare le dita e augurarci che Baldur's Gate 3 possa davvero arrivare anche sul nostro territorio in edizione fisica: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Ovviamente, occorre comunque ricordare che le vendite del terzo capitolo di Baldur's Gate sono più che soddisfacenti anche con il solo digitale, come dimostrato dall'ultima classifica di Steam Deck. Ma offrire soluzioni in più agli utenti è sempre cosa buona e giusta.

Ricordiamo che nelle scorse giornate è stato rilasciato un nuovo aggiornamento ufficiale, con l'intenzione di mettere a tacere le critiche arrivate dopo la Patch 3.