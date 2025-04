Baldur's Gate 3 pronto al gran finale: la Patch 8 ha una data di uscita

Dopo una lunga campagna anche quella di Baldur's Gate 3 arriva al suo meritato finale, perché Larian Studios ha annunciato la data di uscita definitiva della Patch 8.

Con un post sul prolifico account social di Baldur's Gate 3, il team di sviluppo ha annunciato che la Patch 8 è pronta a fare il suo debutto martedì 15 aprile.

Per l’occasione, Larian Studios ha annunciato un evento speciale in diretta su Twitch per svelare tutte le novità dell’aggiornamento. Durante lo streaming, ci sarà anche un ospite d’eccezione: lo sviluppatore Ross, che ha lavorato alle nuove sottoclassi in arrivo con la patch.

L’evento è pensato per accompagnare il rollout dell’aggiornamento con approfondimenti, dietro le quinte e, probabilmente, qualche anteprima esclusiva dedicata alle meccaniche inedite e ai bilanciamenti che saranno introdotti nel gioco.

La Patch 8 di Baldur's Gate 3 promette di essere veramente gigantesca, degna di un videogioco di questa portata e un modo per salutarlo degnamente. Anche perché, nell'attesa della patch, il titolo di Larian non ha smesso di collezionare record come fosse il primo giorno.

L'aggiornamento include alcune delle funzionalità più richieste dai giocatori, come il cross-play tra piattaforme, una modalità foto ricca di opzioni e ben 12 nuove sottoclassi per ampliare ulteriormente la personalizzazione dei personaggi.

Con il cross-play sarà possibile giocare finalmente tra PC, PS5, Xbox o Mac, con lobby condivise e sincronizzare i progressi grazie al Larian Network. Le sottoclassi, invece, avranno nuove animazioni, effetti visivi e abilità che arricchiranno l’esperienza di gioco, oltre a opzioni di dialogo uniche per i personaggi.

E oltre a questo, come se già non fosse tantissimo, la Patch 8 darà anche ai giocatori dei nuovi finali da scoprire per le partite più particolari.

Per chi vuole forzare ancora di più la mano, in Baldur's Gate 3 arrivano anche nuove campagna personalizzate di cui una pensata anche per i fan nostalgici.