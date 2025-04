La nuova campagna di Baldur's Gate 3 farà felici i nostalgici

Larian ha dato il via alle campagne personalizzate di Baldur's Gate 3 e, ovviamente, i fan hanno fatto la cosa che tutti si aspettavano: ricreare Baldur's Gate 2.

Come sapete, il titolo di Larian ispirato a Dungeons & Dragons ha dato il via non molto tempo fa al modding ufficiale che, oltre a simpatiche e buffe creazioni, ha portato Baldur's Gate 3 a riempirsi di tanti altri contenuti narrativi completi.

Molte di queste, per altro, hanno cominciato a circolare anche sulle board ufficiali, e una di quelle che la community sta creando è pensata proprio per i fan storici del franchise.

Tra i progetti più ambiziosi in lavorazione c’è Path to Menzoberranzan, una campagna epica che si pone l’obiettivo di riportare in vita i luoghi leggendari di Baldur’s Gate 2, ma oltre cento anni dopo gli eventi originali.

Il team guidato da Thomas Loughlin sta lavorando a un'espansione massiccia ambientata ad Athkatla e dintorni, e ha già confermato l’inclusione di Waukeen’s Promenade e, soprattutto, della famigerata Prigione di Irenicus.

«Stiamo rivisitando il dungeon di Irenicus oltre cento anni dopo», ha raccontato l'autore in un’intervista (tramite The Gamer): «E vedremo che molte cose sono stranamente simili... ma anche molto, molto diverse.»

Château Irenicus è un modo abbastanza iconico, e peculiare, per iniziare un'avventura come quella di Baldur's Gate 2. I giocatori si risvegliano senza sapere dove sono, prigionieri di un mago ossessionato dall’ascensione divina, il citato Jon Irenicus appunto.

Secondo Loughlin, anche Athkatla sarà completamente rivisitata: più ricca, viva, vibrante. Path to Menzoberranzan potrebbe diventare per Baldur’s Gate 3 ciò che Fallout: London è per Fallout 4, ovvero un progetto così ambizioso da sembrare un gioco nuovo.

Questo è un bel modo sia per i più giovani per far scoprire Baldur's Gate 2, sia per continuare a giocare all'infinito Baldur's Gate 3 e arrovellarsi anche sui buchi di trama.