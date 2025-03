In attesa della Patch 8, Baldur's Gate 3 non smette di battere record

Siamo ancora in attesa del lancio della Patch 8 di Baldur's Gate 3, un aggiornamento particolarmente ambizioso attualmente in fase di stress test, ma pare che i giocatori non si siano ancora stancati di scoprire il capolavoro di Larian Studios.

Dato che l'avventura può ormai considerarsi praticamente completa, un calo dell'interesse degli utenti poteva essere prevedibile o addirittura quasi scontato, ma le qualità del gioco di ruolo sono talmente elevate da avergli permesso di raggiungere un altro grande traguardo.

Come segnalato infatti da Destructoid, Baldur's Gate 3 è riuscito a restare nella lista dei videogiochi più venduti su Steam per ben 104 settimane consecutive, corrispondenti a circa 2 anni complessivi.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, la classifica ufficiale ci dice che il terzo capitolo di Baldur's Gate si trova addirittura al dodicesimo posto, riuscendo a salire la classifica di ben 23 posizioni grazie agli attuali sconti in corso.

Per rendere meglio l'idea di quanto questo record sia impressionante, dobbiamo ricordare che la versione completa del capolavoro di Larian Studios è stata rilasciata solo lo scorso 3 agosto 2023: significa che il record di settimane supera a tutti gli effetti anche il periodo compreso dal lancio fino ad oggi.

Un traguardo ovviamente possibile grazie alla versione Early Access, che aveva già catturato l'attenzione di numerosi appassionati, ma che rende ulteriormente evidente come Baldur's Gate 3 e il suo ricco cast di personaggi (di cui potete trovare Funko Pop su Amazon) sono destinati a restare nella storia dei videogiochi.

Inutile sottolineare che questo record sembra destinato a proseguire per ancora tante settimane, dato che la Patch 8 dovrebbe essere in grado di dare un ulteriore boost alle vendite.

Nel frattempo, ricordiamo che Hasbro ha già iniziato a pensare al futuro della saga: presto dovremo saperne di più su Baldur's Gate 4 e sui progetti per il franchise.