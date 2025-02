La Patch 8 di Baldur's Gate 3 aggiunge altri finali, ovviamente

Baldur's Gate 3 farà felici i giocatori che amano esplorare le opzioni per portare a termine la propria avventura, perché la Patch 8 aggiungerà altri finali per le avventure dei protagonisti della storia di Larian Studios.

Come riportato da The Gamer, tra le novità della patch in arrivo ci saranno anche nuovi finali dedicati alle run più birbantelle, per così dire.

La Patch 8 è in questo momento in fase di stress test per un numero di giocatori selezionati, i quali stanno facendo circolare le prime novità dell'aggiornamento di Baldur's Gate 3.

Come mostrato dal creator Hyperspace Towel, la patch permette di accedere a due varianti inedite del finale legato al Cervello Antico. Entrambe si sbloccano quando il giocatore prende il controllo della creatura, con un'opzione che consente di liberarsi dal dominio mentale, lasciando però il resto del mondo in balia della corruzione.

Una delle due varianti permette di risparmiare i propri compagni, mentre l’altra li condanna a soffrire insieme a tutta Baldur’s Gate.

Ecco i finali in azione:

Curiosamente, questi finali non sono del tutto nuovi. Alcuni utenti segnalano che erano già presenti nel codice di gioco da mesi, ma bloccati nell’esperienza ufficiale.

Adesso sembrano accessibili in maniera normale, per così dire, e spetta ai giocatori trovare il modo di vivere questi finali in prima persona.

L'attesissima Patch 8 promette di espandere e migliorare l'esperienza di gioco per tutti i fan. Tra le aggiunte più significative, spicca l’introduzione del cross-play, così come l'aggiunta di nuove sottoclassi, una per ogni classe già presente nel gioco, offrendo opzioni di personalizzazione ancora più profonde. Ci sarà anche la photo mode, che permetterà ai giocatori di catturare momenti epici e divertenti durante le loro avventure.

Non manca ancora molto all'arrivo della Patch 8 e, nel caso non possiate farne proprio a meno, ci saranno anche delle campagne non ufficiali con cui giocare a Baldur's Gate 3. Con tanto di personaggi inediti per altro.