La Patch 8 di Baldur's Gate 3 sarà speciale: nuove classi, photo mode e cross-play

Baldur's Gate 3 ha grandi piani per il 2025, con l'arrivo di massicci aggiornamenti che includono cross-play, photo mode e perfino nuove classi per i personaggi che giocherete nel titolo di Larian Studios.

Larian Studios si prepara a chiudere l'anno con un aggiornamento che farà la felicità dei fan di Baldur's Gate 3. La Patch 8, prevista per l'inizio del prossimo anno, introdurrà alcune delle funzionalità più richieste dai giocatori, come il cross-play tra piattaforme, una modalità foto ricca di opzioni e ben 12 nuove sottoclassi per ampliare ulteriormente la personalizzazione dei personaggi.

L'annuncio è arrivato tramite una nota su Steam, che illustra le novità che arriveranno in Baldur's Gate 3 dal 2025 con la Patch 8.

Con il cross-play sarà possibile giocare finalmente tra PC, PS5, Xbox o Mac, con lobby condivise e sincronizzare i progressi grazie al Larian Network.

Le nuove sotto classi sono molto interessanti, e ne verrà aggiunta una per ogni classe già presente in Baldur's Gate 3. Precisamente potrete provare:

Bardo: Collegio del Fascino – Incanta nemici e ispira alleati con abilità come Mantello dell'Ispirazione e Mantello della Maestà.

Barbaro: Sentiero dei Giganti – Ottieni forza e dimensioni titaniche con Rabbia del Gigante, aumentando il danno da lancio e la capacità di trasporto.

Chierico: Dominio della Morte – Sfrutta potenti incantesimi necrotici e nuovi cantrip come Rintocco dei Morti.

Druido: Circolo delle Stelle – Assumi una delle tre Forme Stellari per adattarti al combattimento, al supporto o alla strategia.

Paladino: Giuramento della Corona – Proteggi gli alleati con abilità come Alleanza Divina, che assorbe danni per loro.

Stregone: Magia d’Ombra – Esplora la magia oscura con Cammino d’Ombra e il fedele Segugio di Sventura.

Ogni sottoclasse introduce nuove animazioni, effetti visivi e abilità che arricchiranno l’esperienza di gioco, oltre a opzioni di dialogo uniche per i personaggi.

La photo mode, già annunciata e molto attesa, permetterà ai giocatori di immortalare i momenti più epici e stravaganti delle loro avventure. Aspettiamoci ovviamente opzioni per regolare angolazioni, esposizione, profondità di campo e aggiungere effetti come cornici, adesivi e filtri, potrete creare veri e propri capolavori. Sarà anche possibile catturare scatti durante i combattimenti e i dialoghi, con oltre 40 pose statiche e animate disponibili.

Quando arriverà la Patch 8? Larian ha annunciato un periodo di stress test che partirà a gennaio 2025. I giocatori potranno registrarsi per provare in anteprima le nuove funzionalità e contribuire a migliorare la stabilità del gioco.

Sebbene la Patch 8 rappresenti una delle ultime grandi aggiunte al gioco, Larian Studios non ha ancora finito con gli strumenti per le mod, promettendo aggiornamenti per consentire alla community di creare storie ancora più uniche.

D'altronde, la storia fantasy ispirata al mondo di Dungeons & Dragons (lo trovate su Amazon) che ha conquistato anche Città del Vaticano, in cui sono state vendute ben 2 copie del gioco, non poteva arrivare certo a una fine.