Baldur's Gate 3, la data su Xbox è già stata svelata? Risponde Larian

L'uscita su Xbox Series X|S di Baldur's Gate 3 continua a restare decisamente misteriosa: sebbene Larian Studios abbia promesso in più circostanze un lancio entro la fine dell'anno, gli sviluppatori non hanno ancora potuto una data d'uscita certa per questa nuova versione del loro mastodontico gioco di ruolo.

Il terzo capitolo della saga (trovate i primi due episodi su Amazon) è uno dei videogiochi che ha conquistato la critica e i fan nel 2023, candidandosi prepotentemente come uno dei migliori titoli dell'anno: anche per questo motivo, l'uscita su Xbox è particolarmente attesa dai fan delle console di casa Microsoft.

Advertisement

In assenza di ulteriori comunicazioni ufficiali dagli sviluppatori, un report molto interessante — che vi avevamo riportato in una notizia dedicata — sembrava però aver svelato la data d'uscita definitiva, ovvero il 6 dicembre 2023.

Una data che sembrava corrispondere a quelle che erano le effettive indicazioni sullo sviluppo di Baldur's Gate 3: tuttavia, lo studio ha già prontamente smentito tale indicazione.

Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, ha infatti prontamente commentato sottolineando che era la prima volta che sentiva parlare di tale data: in seguito ha poi ribadito che lo studio si sta prendendo tutto il tempo necessario per sviluppare la versione Xbox.

«Sapremo la data d'uscita non appena saremo abbastanza fiduciosi nella versione di lancio. Il piano continua a essere l'uscita entro la fine dell'anno. La conclusione fondamentale qui è che vogliamo realizzare la versione Xbox che i fan meritano. Questo significa che continueremo a lavorarci fino a quando non saremo felici di rilasciarlo».

Considerando che siamo già arrivati al 6 novembre senza alcuna data d'uscita ufficiale, dobbiamo ammettere che il lancio entro la fine dell'anno comincia a diventare sempre più improbabile, ma finché non arriverà una conferma ufficiale dai diretti interessati non possiamo ancora parlare di rinvio.

Naturalmente, non possiamo che augurarci che Larian riesca davvero a rilasciare la versione Xbox il prima possibile — ma non il 6 dicembre, a quanto pare.

Bisogna comunque evidenziare che queste edizioni sono già in fase di playtest, dunque i fan sulle console di casa Microsoft possono continuare a incrociare le dita e sperare per il meglio.