Baldur's Gate 3 potrebbe avere una data di uscita su Xbox

I fan dei giochi di ruolo fantasy sono impazienti per l'arrivo di Baldur's Gate 3 su piattaforme Xbox, tanto che ora potrebbe essere emersa la data di uscita ufficiale.

L'ultimo capitolo della saga, che trovate su Amazon, ha fatto felici i giocatori su PC e PS5, ma non ancora quelli di Xbox Series X|S.

Il "blocco" è stato dovuto alle performance minime da raggiungere su Series S, una situazione che si è fortunatamente sbloccata.

Larian aveva assicurato che Baldur's Gate 3 sarebbe arrivato su Xbox entro la fine del 2023, tanto che ora è emersa la presunta data: 6 dicembre.

Come riportato anche da Exputer, si tratta ancora di una data di uscita non ufficiale, sebbene la fonte conferma che il 6 dicembre è l'obiettivo che Larian Studios si è prefissato.

Nell'improbabile scenario che i playtest, attualmente in corso per la versione Xbox Series X|S del gioco, rivelino qualcosa di critico che deve essere corretto, la data di lancio potrebbe spostarsi a un altro giorno di dicembre, o all'inizio del 2024.

Due giorni fa, l'amministratore delegato di Larian Studios, Swen Vincke, ha pubblicato un post su X (precedentemente noto come Twitter), rassicurando i fan che Baldur's Gate 3 per Xbox Series X|S è ancora previsto per quest'anno e che viene "attivamente testato".

Inoltre, i giocatori possono aspettarsi il cross-save tra Steam e le console della famiglia Xbox, come Swen ha confermato all'inizio dell'anno.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più, in attesa magari di capire se arriverà anche un'edizione fisica del gioco di ruolo fantasy migliore del 2023.

Del resto, è anche vero che Xbox potrà contribuire presto a far salire il già esorbitante valore di Baldur's Gate 3 per Hasbro. Al momento, difatti, il titolo vale il 40% dei guadagni della colossale azienda.