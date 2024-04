Baldur's Gate 3 ha avuto la "benedizione" di Todd Howard

Che Baldur's Gate 3 sia un successo assoluto lo sanno anche i sassi, sebbene ora è emerso che il gioco ha avuto la "benedizione" del boss di Bethesda, ossia Todd Howard.

Del resto, proprio Baldur's Gate 3 è riuscito a diventare il primo gioco a vincere il GOTY in tutti i principali awards annuali.

Ora, dopo che Swen Vincke ha svelato come il suo team abbia fatto a mettere in piedi il gioco e a mantenere lo slancio, è Howard a parlarne a chiare lettere, elogiandolo.

In un'intervista rilasciata a Kinda Funny Games (via GameSpot), Howard ha parlato dello studio dicendo: «Hanno fatto un ottimo lavoro davvero per molto tempo».

Larian meriterebbe tutti i riconoscimenti che ha ricevuto, visto che Howard ha continuato spiegando che ci sono «alcune persone nell'industria che guardano [a Larian] e dicono 'Oh guarda che successo immediato'. Ma avete mai giocato ai loro giochi precedenti?».

Howard ha infine continuato a elogiare Larian dicendo: «Penso che abbiano fatto un lavoro straordinario, ovviamente, in termini di prodotto e di chi sono come studio. Il modo in cui affrontano il loro lavoro, come ne parlano, penso sia fantastico».

Insomma, un altro attestato di stima nei confronti di un gioco - e di uno studio di sviluppo - che è riuscito a conquistare l'industria come pochi titoli sono riusciti a fare negli ultimi anni.

Incredibile quindi pensare come Larian avesse "paura" proprio di un gioco come Starfield di Bethesda, nonostante alla fine dei conti tra i due non ci sia stata gara.

Per quanto riguarda i piani per il futuro, Larian ha da poco confermato di essere al lavoro su 2 nuovi progetti originali dopo Baldur's Gate 3, e saranno i loro giochi «migliori di sempre».