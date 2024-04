Baldur's Gate 3, Larian spiega il segreto del suo successo

Baldur's Gate 3 è stato un successo inarrestabile sia dal punto di vista della critica che da quello commerciale, e ora il CEO di Larian ha spiegato la sua filosofia nel "coccolare" la comunità di giocatori in continua crescita.

I fan della saga (trovate i primi due giochi in offerta su Amazon) non sono infatti rimasti delusi dal terzo capitolo.

Di recente, proprio Baldur's Gate 3 è riuscito a conquistare un nuovo record, essendo il primo gioco a vincere il GOTY in tutti i principali awards annuali.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, in un'intervista rilasciata a GamesIndustry.biz dopo la vittoria da record di Baldur's Gate 3 ai BAFTA, è stato chiesto a Swen Vincke come il suo team abbia fatto a costruire il gioco e a mantenere lo slancio.

La sua risposta è stata semplice e diretta: «trattate i vostri giocatori come vorreste essere trattati voi, tutto qui».

«Avevamo la migliore campagna di marketing del mondo», continua, «e quindi i nostri giocatori ne parlavano. Nella prima settimana abbiamo avuto più di un milione di giocatori che discutevano del gioco ai loro amici».

Basandosi sul periodo trascorso alla Paradox Interactive, Vincke spiega che «c'è una vecchia regola che ho imparato una volta [...], secondo la quale se prendi i tuoi pre-ordini e li moltiplichi per dieci, sai quale sarà il tuo pubblico di base».

Più avanti nell'intervista, dopo aver discusso dell'importanza di pensare a lungo termine rispetto alla ricerca del profitto a breve termine, il dev ha parlato della quantità di lavoro che è stata fatta in Baldur's Gate 3 dopo l'uscita:

«Lo abbiamo aggiornato, abbiamo aggiunto nuovi contenuti - penso che il passaparola stia facendo il suo lavoro. Molte persone dicono ai loro amici che dovrebbero provare BG3, quindi vediamo sicuramente molti nuovi giocatori che si avvicinano al gioco. La nostra strategia di marketing è stata il passaparola. Ci siamo detti: 'Se il passaparola vi farà ottenere il plauso della critica, il resto vi seguirà'».

Il resto è storia nota: alla GDC è stato confermato che Baldur's Gate 3 sembra aver superato le stime di Vincke, andando oltre i dieci milioni di copie.

Incredibile quindi pensare come Larian avesse "paura" di un potenziale big come Starfield, nonstante alla fine della fiera tra i due non ci sia stata gara.

Sebbene non ci siano all'orizzonte sequel o contenuti scaricabili, Larian conferma di essere al lavoro su 2 nuovi progetti originali dopo Baldur's Gate 3, e saranno i loro giochi «migliori di sempre».