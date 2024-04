Baldur's Gate 3 impressionante: ha vinto tutti i GOTY

Ci sono videogiochi che riescono, una volta tanto, a mettere tutti d'accordo, e Baldur's Gate 3 è evidentemente uno di questi. Il gioco di ruolo sviluppato da Larian Studios, che si è preso tutto il tempo del mondo per passare dall'accesso anticipato alla release definitiva su tutte le piattaforme — imponendo, speriamo, un paradigma che altri potranno provare a imitare — ha infatti fatto appena segnare un record assoluto, portando a casa tutti i GOTY possibili nei cinque maggiori premi annuali dei media videoludici.

A farlo notare sono stati i colleghi del sito GamesRadar che, una volta che il titolo ha ottenuto il premio di gioco dell'anno (il GOTY, per chi non mastica la terminologia, ndr) anche ai BAFTA, hanno sottolineato come abbia trionfato letteralmente ovunque.

Portando a casa anche questo alloro, Baldur's Gate III è così risultato miglior gioco dell'anno secondo i premi:

The Game Awards

DICE Awards

Game Developers Choice

Golden Joysticks

BAFTA.

Un vero e proprio plebiscito, che non era mai riuscito a nessuno da quando una decina d'anni fa hanno preso piede i The Game Awards così come li conosciamo.

Ad esempio, nel 2017 The Legend of Zelda: Breath of the Wild aveva fatto a sua volta una grande incetta di premi, ma ai BAFTA si era arreso davanti all'eccellente What Remains of Edith Finch.

Anche God of War nel 2018 aveva portato a casa tutti i premi meno uno, quando ai Golden Joysticks il titolo di gioco dell'anno andò invece a Fortnite — forte anche dell'impatto che il titolo di Epic Games ebbe sul mercato, davvero impressionante.

Anche Elden Ring, infine, nel 2022 ha portato a casa quattro premi, mancando il BAFTA che andò invece al sorprendente Vampire Survivors (che peraltro sta arrivando anche su PS5, finalmente).

Va evidenziato come tutti questi premi in realtà vengano assegnati con criteri diversi: i The Game Awards, ad esempio, si affidano in larga parte a una giuria di critica specializzata (tra cui anche la redazione di SpazioGames), mentre ad esempio in altri casi abbiamo una giuria selezionata di pochi professionisti specifici, o una giuria specializzata di sviluppatori.

Il fatto che Baldur's Gate 3 abbia sempre portato a casa la vittoria, al di là delle differenze delle giurie, dice sicuramente molto della qualità del gioco. Che non a caso si è portato a casa anche il titolo di gioco dell'anno agli SpazioGames Awards, sia per la nostra redazione che per i nostri lettori, lo scorso 2023.