Baldur's Gate 3 fa dietrofront: tornano le "speedrun sexy"

Larian Studios ha dimostrato di essere particolarmente attenta alle richieste dei fan di Baldur's Gate 3 per i suoi aggiornamenti, anche a quelle potenzialmente più assurde e che molti altri sviluppatori sceglierebbero di ignorare.

Impossibile non pensare, per esempio, al caso del gatto His Majesty, a cui erano cresciuti i peli per differenziarlo da un altro felino presente nell'area: dopo le "rivolte" della community, gli sviluppatori hanno deciso di accontentarli e rasarlo di nuovo a zero.

E questo è naturalmente solo un esempio dell'attenzione ai feedback da parte degli autori del terzo Baldur's Gate (trovate i primi due capitoli su Amazon), ma importante per contestualizzare cosa è appena successo con l'ultima patch tempestiva.

Come avevamo prontamente segnalato, tra gli oltre 1000 fix e novità della Patch 4 era stato deciso di rendere anche notevolmente più difficile avviare una romance con Lae'zel, la feroce e fiera guerriera Githyanki e tra i primi compagni che incontrerete nella vostra avventura.

I fan avevano però scoperto che, con le giuste scelte, avviare una romance con lei poteva essere incredibilmente veloce, in modo decisamente irrealistico ma dando così inizio alle cosiddette "speedrun sexy".

La patch 4 di Baldur's Gate 3 aveva dunque deciso di porre un freno a questa iniziativa: un brutto colpo per i fan della speedrun, ma che aveva senso da un punto di vista del coinvolgimento e della narrazione.

Eppure, nonostante ci fosse ogni ragione per poter mantenere questo cambiamento, alla fine Larian Studios ha deciso di ascoltare ancora una volta la "voce del popolo" e tornare indietro sui suoi passi: come segnalato da VG247, una patch di dimensioni estremamente piccole ha reintrodotto i comportamenti originali di Lae'zel.

La speedrunner Mae, molto attiva nella categoria, ha poi confermato che grazie a questo aggiornamento da soli 5MB sono a tutti gli effetti tornate le speedrun sexy su Baldur's Gate 3:

Insomma, che siate fan della speedrun o se semplicemente temevate di non poter riuscire più ad attrarre rapidamente la guerriera Githyanki, adesso potrete iniziare a tirare sospiri di sollievo. Vi augureremmo buona fortuna, ma forse non ne avrete bisogno.

Adesso non possiamo che restare in attesa di capire quali saranno le prossime novità in arrivo: una di queste dovrebbe essere la morte permanente, stando a un nuovo obiettivo per la versione su GOG.