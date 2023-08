Sono iniziate anche le speedrun "sexy" di Baldur's Gate 3, ovviamente

Baldur's Gate 3 ha molte cose che stanno piacendo ai giocatori: la libertà di scelta e i personaggi. Mettete queste due cose insieme ed ecco che arrivano le prime speedrun amorose, ovvero dedicate al riuscire ad intrecciare una relazione con un personaggio il più in fretta possibile.

Larian ha rivelato che, neanche a dirlo, il personaggio più amato (in tutti i sensi) dai giocatori è Cuorescuro, già presente anche all'interno dell'espansione di Magic dedicata a Baldur's Gate 3 (la trovate su Amazon).

Sarà per il suo essere misteriosa e conturbante, per la sua scontrosità affascinante o perché semplicemente è una bella compagna di viaggio, la mezzelfa che si incontra nelle primissime fasi dell'avventura. Cuorescuro è sempre nei party dei giocatori di Baldur's Gate 3, che ora possono essere anche più grandi grazie ad una mod.

E, ovviamente, non poteva mancare una speedrun per riuscire a, come dire, passare del tempo in sua compagnia il più in fretta possibile.

Lo stesso speedrunner che era riuscito a completare Baldur's Gate 3 in 10 minuti nei panni di Gale ora ha cambiato bersaglio, e sta cercando di completare tutte le romance del gioco il più in fretta possibile.

Con tanto di categoria dedicata, lo speedrunner Mae è già riuscito a completare la relazione (ci siamo capiti) con Lae'zel dopo 8 minuti di gioco, e ora si sta spostando sugli altri.

Con la feroce githyanki, Mae è riuscito a convincere uno dei tiefling del Boschetto di Smeraldo ad inchinarsi a Lae'zel, dopo la battaglia con i goblin, impressionandola al punto di incendiare i suoi bollenti spiriti per poi spegnerli, diciamo.

Ora Mae tenterà l'impresa con gli altri personaggi, tra cui Cuorescuro che è sicuramente più difficile da convincere e sarà interessante vedere come lo speedrunner riuscirà a rubare il cuore della mezzelfa.

A proposito di speedrun, avete letto del giocatore italiano che è stato tra i primi, se non il primo, a finire Baldur's Gate 3 su GOG?