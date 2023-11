Baldur's Gate 3, la patch 4 svela oltre 1000 fix e novità

Larian Studios ha annunciato il lancio di un nuovo ambizioso aggiornamento per Baldur's Gate 3: la patch 4 è già disponibile per il download e include tantissimi bugfix e modifiche per l'esperienza di gioco, con oltre 1000 fix disponibili.

Gli autori del terzo Baldur's Gate (trovate i capitoli originali su Amazon) hanno dimostrato di essere sempre molto attenti ai feedback dei fan, intervenendo tempestivamente dove necessario per risolvere i bug più fastidiosi e introdurre feature richieste.

Come anticipavamo in apertura, la quantità di modifiche è davvero immensa, ma tra i cambiamenti più interessanti segnaliamo una nuova impostazione per chi soffre di daltonismo: ora sarà possibile scegliere tra diverse opzioni per rendere più facile la visibilità degli aspetti più importanti, come personaggi, i loro relativi ritratti anche per l'ordine dei turni e i segnalini sulla mappa.

Adesso potrete anche personalizzare l'aspetto degli hirelings dopo averli reclutati: per chi non avesse familiarità, si tratta di quei personaggi aggiuntivi che è possibile aggiungere nel party e che rappresentano ogni possibile classe di Baldur's Gate 3.

Ci verrà inoltre spiegato il funzionamento del Withers' Wardrobe of Wayward Friends, per chiunque non ne avesse familiarità: con la nuova patch potrà essere utilizzato non solo per tenere al sicuro gli avatar creati dai nostri amici durante una campagna co-op, ma anche per rinchiudere quelli morti in battaglia.

Tra le altre novità che vogliamo segnalarvi c'è anche la possibilità di lavare i nostri compagni di avventura tra una missione e l'altra, rimuovendo sporcizia e sangue dopo una battaglia cruenta, oltre a una feature molto utile per chi ama un approccio più silenzioso: adesso le guardie non riusciranno più a notarvi istantaneamente se assalirete qualcuno mentre siete invisibili.

Segnaliamo inoltre che la romance di Lae'zel non sarà più così facile da avviare — causando un brutto colpo alle speedrun "sexy" — e che non sarà più possibile sconfiggere un boss dell'Act 3 con una semplice spinta. Ma non vi diremo altro per evitare spoiler.

Se volete leggere ogni singolo bugfix implementato in Baldur's Gate 3 — ed è una lettura molto lunga, non dite che non vi avevamo avvertito — potete farlo al seguente indirizzo. Altrimenti, potete leggere un riassunto con le modifiche più importanti facendo clic qui.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 si è già rivelato uno dei più grandi successi del 2023, anche a livello commerciale, al punto da valere ben il 40% degli incassi di Hasbro.

E tutto questo senza che la versione Xbox sia ancora disponibile, ma Larian ribadisce che uscirà entro la fine dell'anno e che è già nella fase di playtesting.