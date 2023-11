Baldur's Gate 3, la patch 4 ha una brutta notizia per i giocatori

Continueremo a parlare a lungo di Baldur's Gate 3 e stavolta lo facciamo per un nuovo aggiornamento che, sfortunatamente, ha rovinato il divertimento ai giocatori che si stavano prodigando nelle speedrun "sexy".

L'obiettivo di queste singolari partite è riuscire ad arrivare più o meno al cuore, per così dire, di alcuni personaggi del cast di Baldur's Gate 3 e raggiungere il culmine (!) della relazione amorosa nel minor tempo possibile.

Advertisement

Già nelle prime settimane dall'uscita del gioco ci sono stati molteplici tentativi di creare dei record mondiali, più volte battuti nel giro di pochi giorni.

Larian ha rivelato che, neanche a dirlo, il personaggio più amato (in tutti i sensi) dai giocatori è Cuorescuro, già presente anche all'interno dell'espansione di Magic dedicata a Baldur's Gate 3 (la trovate su Amazon).

Ma non è lei la protagonista delle speedrun di cui sopra, ma Lae'zel, che grazie ad un bug è risultata essere sempre la più focosa di tutto il cast.

Ora, come riporta Polygon, la patch 4 ha modificato il suo comportamento e, di fatto, rovinato tutto il pattern delle speedrun in questione. Il record attuale è dello speedrunner Mae, che ha convinto la githyanki in 1:58 a culminare la relazione.

Record che rimarrà imbattuto, perché Larian ha cambiato il modo in cui Lae'zel si innamora del protagonista principale, visto che "non è più necessario solo ottenere un'approvazione sufficientemente alta da lei", ma i personaggi dovranno dimostrarsi degni attraverso le proprie azioni.

Tutto sommato la community degli speedrunner sexy hanno preso bene la modifica, dicendo addio alla "categoria più divertente di sempre" del genere, e preparandosi a imparare nuovamente il modo più veloce per riuscire a passare una focosa notte in compagnia dei comprimari di Baldur's Gate 3.

La patch 4, tuttavia, ha inserito molte novità interessanti e utili all'interno del gioco: qui trovate la patchnote completa.