Baldur's Gate 3 diventerà più difficile: arriva la morte permanente

Baldur's Gate 3 potrebbe dimostrarsi una sfida davvero impegnativa per i fan non abituati alle meccaniche tipiche dei giochi di ruoli ispirati a D&D, ma ormai sappiamo bene che esistono giocatori che non intendono farsi scoraggiare da nessuna impresa.

Per questo motivo, pare proprio che il terzo capitolo della saga (trovate i primi due episodi su Amazon) sia pronto a mettere alla prova i suoi fan più audaci, ovvero tutti coloro che durante le campagne non temono il momento in cui dovranno strappare la propria scheda personaggio dopo un fallimento critico.

Come segnalato da Push Square, l'ultimo aggiornamento di Baldur's Gate 3 con oltre 1000 fix ha infatti introdotto un nuovo achievement sulla versione per lo store GOG, forse andati online in anticipo per errore, che avrebbe anticipato l'arrivo di una modalità con la morte permanente.

Alcuni utenti hanno infatti notato che non possedevano più il 100% di completamento a causa di un nuovo obiettivo: si tratta di Foehammer, che richiede di finire il gioco con la Honour Mode attiva.

Per chi non avesse familiarità, si tratta di una modalità che Larian Studios aveva introdotto già su Divinity Original Sin 2, dove era addirittura necessaria per sbloccare il trofeo di Platino: con questa speciale feature, i giocatori saranno costretti ad affrontare il gioco dall'inizio alla fine con la difficoltà Tactician — ovvero la più elevata — ma con alcuni limiti importanti: un solo file di salvataggio che sarà cancellato dopo la nostra morte.

Considerando che Baldur's Gate 3 è un gioco immenso, pieno di trappole e pericoli pronti a fare fuori i nostri avventurieri, si tratta ovviamente di una modalità consigliata soltanto a tutti coloro avessero divorato il gioco così tante volte da volersi mettere alla prova con una "vera sfida".

È indubbiamente una modalità molto interessante per chiunque voglia rendere la propria campagna un po' più realistica, anche solo per provare a capire quanto resisteremmo davvero in quell'universo.

Al momento, segnaliamo che questo obiettivo in questione non è presente tra i trofei della versione PS5, né è stata annunciata una data di lancio per la sfida della morte permanente: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Attualmente non abbiamo novità neanche per quanto riguarda l'uscita della versione Xbox, anche se Larian ribadisce di volerla lanciare entro la fine dell'anno.

Sfortunatamente, pare che non tutti i fan potranno godersi i contenuti integrali di Baldur's Gate 3: è stato infatti annunciato che la versione giapponese sarà censurata.