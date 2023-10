Baldur's Gate 3, l'hotfix 8 mette a tacere tutte le critiche sulla Patch 3

Da poche ore è ufficialmente disponibile uno degli update più attesi dalla community di Baldur's Gate 3: Larian Studios ha infatti annunciato che potete scaricare l'hotfix 8, particolarmente importante in quanto risolve alcune delle criticità riscontrare nella Patch 3.

Non è infatti un mistero che l'ultimo grande aggiornamento del titolo non sia stato visto di buon occhio da una buona parte dei fan, soprattutto per quanto riguarda un cambiamento per la gestione degli inventari del party per il terzo capitolo della saga (trovate i primi due episodi su Amazon).

Larian aveva infatti pensato di permettere agli avventurieri che lasciavano temporaneamente il party di affidarci tutti gli oggetti ritenuti importanti per l'avventura: un'idea che voleva essere d'aiuto ma che, in realtà, ha «rovinato il gioco» per molti utenti e reso gli inventari praticamente ingestibili.

Fortunatamente, il team di sviluppo ha ascoltato fin da subito le lamentele dei fan, promettendo di intervenire nel più breve tempo possibile: l'hotfix 8 serve proprio a ripristinare il comportamento dei nostri compagni alla patch 2, al punto che Larian ha detto scherzosamente che non si comporteranno più «come bambini in un supermercato» dandoci tutto quello che ritengono importante.

A ulteriore dimostrazione di quanto gli sviluppatori abbiano ascoltato i feedback, il changelog ci svela anche la cosa «più importante» dell'update: il gatto His Majesty è stato nuovamente rasato, dopo essere stato profondamente modificato proprio nella Patch 3.

Riteniamo opportuno fare una piccola precisazione per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando: si tratta di un felino che ha conquistato il cuore di tantissimi appassionati, pur avendo poche significative frasi, con cui era possibile parlare se avrete l'abilità di conversare con gli animali.

Tuttavia, nelle vicinanze era presente un altro felino identico, motivo per il quale Larian aveva pensato di modificare il suo aspetto: una decisione che provocato le "ire" degli utenti, portando il team di Baldur's Gate 3 a tornare indietro sui suoi passi.

Un intervento sicuramente divertente ma che, ancora una volta, testimonia la grande attenzione che il team di sviluppo riserva alla sua community, non facendosi anche problemi a tornare indietro dopo aver visto che un aggiornamento non è andato come previsto: trovate il changelog completo al seguente indirizzo.

Nel frattempo, Larian Studios ha trovato anche il tempo di svelarci quali sono le multiclassi più popolari di Baldur's Gate 3, con alcuni dati molto interessanti.