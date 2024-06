Astro Bot sarà un platform gigantesco, con DLC gratis

Quello di Astro Bot è stato uno degli annunci a sorpresa dell'ultimo State of Play e, a qualche giorno dall'evento PlayStation, continuano ad arrivare informazioni sull'atteso platform per PlayStation 5.

Un evento che si è svolto tra alti e bassi (qui trovate tutti gli annunci), ma che se non altro ci ha dato la possibilità di sapere quando tornerà la saga di platform.

Un titolo che sembra essere un platform vero e proprio, e non una tech demo come il suo predecessore, stando alle dichiarazioni di Team Asobi riguardo il loro progetto.

Tanto che, come riporta IGN US, il titolo promette di avere contenuti per molto tempo rispetto al lancio, anche grazie a DLC gratuiti.

Il capo dello studio Team Asobi, Nicolas Doucet ha rivelato che ci sono piani per DLC gratuiti per Astro Bot, in arrivo "presto" dopo il lancio, che andranno a impolpare le fila dei circa 80 livelli iniziali.

Ci saranno anche altri livelli di sfida, più brevi e focalizzati su specifiche sfide di platforming, ma non solo. Doucet non ha fornito ulteriori dettagli su cosa altro potrebbe arrivare con questi DLC, ma è probabile che tra questi ci siano più livelli legati ai cammei delle altre proprietà intellettuali di PlayStation.

Come Bloodborne, che molti giocatori hanno considerato quasi un troll da parte di PlayStation, e God of War. «Il martello e i due corvi di Odino lo suggeriscono, ma ciò che accade dentro quel mondo è da vedere,» ha detto Doucet nell'intervista.

