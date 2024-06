Astro Bot non sarà Astro’s Playroom 2, e va bene così

Il recente trailer di Astro Bot, mostrato nei giorni scorsi in occasione dello State of Play, è sicuramente piaciuto ai fan.

Sviluppato dal Team Asobi di Sony, il gioco è il successore del gioco VR Astro Bot Rescue Mission, e del titolo di lancio di PS5 del 2020, Astro's Playroom, progettato per sfruttare il feedback aptico del controller DualSense della console (che trovate su Amazon).

L'annuncio allo State of Play ha piacevolmente colpito sia il pubblico che gli addetti ai lavori, sebbene le domande siano ancora parecchie.

Ora, come riportato anche da PSU, Team Asobi ha rivelato in una FAQ sul sito ufficiale del gioco che l'imminente titolo per PS5 sarà significativamente più grande della tech demo Astro's Playroom.

«No. A differenza di ASTRO's Playroom, ASTRO BOT è un'avventura standalone a grandezza naturale che offre un numero di mondi quattro volte superiore, 300 bot da salvare e decine di nuovi poteri e funzionalità da scoprire».

Ma non solo: il Team Asobi ha rivelato che non ci saranno microtransazioni, affermando: «No, ogni pianeta ha già un sacco di monete da trovare e spendere nel Gatcha Lab».

In precedenza, durante un'intervista con Entertainment Weekly, sempre Team Asobi ha rivelato che Astro Bot è «il gioco più grande che abbiamo mai realizzato» e rappresenta un nuovo inizio per il franchise.

L'uscita di Astro Bot è prevista per il 6 settembre 2024 per PS5. Il gioco conterrà più di 80 livelli e introdurrà 15 nuove abilità che Astro potrà utilizzare.

Se vi va, in questo articolo abbiamo riassunto tutto - ma proprio tutto - ciò che sappiamo sul titolo in questione, dalla data di uscita, ai personaggi, passando per l'edizione fisica e molto altro ancora.

Ricordiamo anche che il precedente gioco si era distinto per i tantissimi Easter Egg che omaggiavano i primi 25 anni della Storia di PlayStation: in caso ve li foste persi, c'è la guida con video.