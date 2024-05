Astro Bot | Uscita, personaggi, edizione fisica e tutto quello che sappiamo

Quando, nel 2020, PlayStation 5 fece il suo debutto, ad accompagnarla sugli scaffali fu Astro's Playroom, gioco dimostrativo pre-installato nella console, che aveva lo scopo di dimostrare le feature uniche delle sue specifiche - dal controller DualSense al SSD per i caricamenti rapidi.

Limitato a quattro macro-livelli divisi per diverse aree, il gioco si rivelava essere un mega tributo alla storia e alle icone di PlayStation, con un'atmosfera unica e una colonna sonora d'eccezione. Al punto che, dopo anche il successo del precedente Astro uscito per PlayStation VR, in molti ci siamo domandati perché Team Asobi non potesse sviluppare un platform completo, vero e proprio, dedicato ad Astro e compagni.

Quel platform vero e proprio esiste, si chiama Astro Bot ed è stato confermato durante State of Play del 30 maggio.

Vediamo allora di fare il punto sulle sue caratteristiche, su che dimensioni avrà e su quando arriverà sul mercato.

Cos'è Astro Bot e com'è il gameplay

Astro Bot è un videogioco platform in 3D, che questa volta avrà le proporzioni di un gioco completo e non di una demo tecnica di qualche ora, come il precedente Astro's Playroom.

Vi permetterà di vestire i panni di Astro, il robot protagonista della saga, che affronterà diverse avventure vagando di pianeta in pianeta grazie al suo DualSense volante (!), con anche degli scontri con dei boss, come nei platform di vecchia scuola.

L'annuncio è arrivato durante lo State of Play del 30 maggio, che ha visto la pubblicazione di un primo trailer dedicato al gioco: potete vederlo di seguito.

Tra le caratteristiche del gioco, Team Asobi ha promesso grandi livelli coloratissimi e diversi tra loro da esplorare, approfittando di oltre 15 diverse nuove abilità di Astro che sfrutteranno ancora una volta le peculiarità di DualSense.

Come spiegato dagli sviluppatori:

"Tra i tanti nuovi poteri, troverete Barkster, il bulldog booster che vi permette di sfrecciare in aria e sfondare nemici, metallo e vetro, i guanti Twin-Frog che offrono pugni a lungo raggio e la possibilità di oscillare e la spugna gigante che vi permette di aspirare l’acqua dall’ambiente per crescere enormemente e causare una distruzione imponente (e leggermente umida)".

Le novità integrate in termini di abilità, promette Team Asobi, permetteranno di avere una nuova profondità nel gameplay, rispetto a quella ovviamente più limitata di Astro's Playroom.

Il risultato, però, vuole rimanere accessibile a qualsiasi tipologia di giocatori, quindi non aspettiamoci un livello di difficoltà con impennate improvvise.

Quando esce Astro Bot? Sarà anche in edizione fisica?

L'uscita di Astro Bot è attesa per il 6 settembre su PS5.

Su PlayStation Blog, Team Asobi ha pubblicato anche la copertina momentanea e la confezione del gioco, il che ci suggerisce che vedrà anche il lancio di una copia fisica su disco, e non solo quello digitale su PlayStation Store.

L'artwork e il PEGI indicati nella copertina, come viene precisato, non sono comunque ancora quelli definitivi - ma non avrebbe senso pubblicare la foto della copia fisica se il titolo fosse atteso solo in digitale.

Sarà di nuovo gratis? Quanto costa?

Considerando che è plausibile un lancio in edizione fisica, e che alcuni negozi hanno messo a listino dei pre-order placeholder, il gioco non sarà gratis da scaricare per tutti i possessori di PS5.

Lecito aspettarsi, invece, che sia venduto come un gioco classico, cosa che Astro Bot vuole essere - al contrario del precedente Astro's Playroom, che era incluso con l'acquisto della console.

Al momento non ci è dato sapere quale sarà il prezzo di listino a cui sarà proposto.

Quanto sarà grande e quanti livelli avrà?

In merito alla longevità del gioco e alle sue dimensioni rispetto a Astro's Playroom, Team Asobi fa sapere che gironzoleremo per sei diverse galassie, nelle quali troveremo ad attenderci oltre 80 livelli da giocare.

Trattandosi di pianeti diversi, gli scenari andranno dalle foreste alle spiagge, passando per vulcani e perfino alberi o l'interno di una clessidra (!).

I livelli saranno popolati da oltre 70 diverse tipologie di nemici, leggiamo nella descrizione ufficiale del gioco, mentre al termine di ogni galassia dovremo vedercela con un boss diverso - proprio come nei platform classici, a cui Astro Bot sembra (saggiamente) ispirarsi.

Gli sviluppatori hanno anche fatto riferimento alla presenza di livelli battezzati come "muori e ritenta", delle possibili sfide arcade (simili ad alcune presenti in Playroom, probabilmente), che vogliono mettere alla prova i riflessi dei giocatori più votati alla competizione.

Insomma, rispetto ai quattro scenari di Astro's Playroom, l'offerta ludica si promette decisamente più ampia, motivo per cui Astro Bot è da considerarsi come un gioco a tutto tondo, rispetto al precedente che nasceva come tech demo.

Ci saranno ancora gli easter egg dal mondo PlayStation?

Ovviamente sì! Il precedente gioco si era distinto per gli esilaranti easter egg che omaggiavano i primi 25 anni della Storia di PlayStation (in caso ve li foste persi, c'è la guida con video su SpazioGames).

Il primo trailer ha già confermato che vedremo ancora numerosi "ospiti" dai franchise PlayStation più noti fare compagnia ad Astro nella sua avventura, ma non solo.

Come leggiamo su PS Blog:

"Durante questa epica avventura, Astro ritroverà molti amici dell’universo PlayStation. Il trailer ne mostra solo alcuni, ma noi puntiamo molto sul cast e speriamo di deliziare tutti i fan di PlayStation là fuori. E chissà, forse questa volta questi personaggi avranno un ruolo ancora più importante nel salvare la situazione? (occhiolino).

Chissà quindi che non ci sia la possibilità di vestire i panni di Kratos o Aloy in versione Bot, o di farsi accompagnare da qualcuno di loro in alcune delle sequenze che vivremo all'interno del gioco.

Chissà quindi che non ci sia la possibilità di vestire i panni di Kratos o Aloy in versione Bot, o di farsi accompagnare da qualcuno di loro in alcune delle sequenze che vivremo all'interno del gioco.