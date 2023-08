Assassin's Creed Valhalla diventa next-gen, ed è notevole

Assassin’s Creed Mirage è il capitolo ufficiale della saga Ubisoft in uscita nei prossimi mesi, sebbene i fan non hanno in ogni caso dimenticato il precedente Assassin's Creed Valhalla.

L'avventura del guerriero Eivor (trovate la Ragnarok Edition a prezzo basso su Amazon) è infatti uno degli open world del franchise più apprezzati.

Se Mirage abbandonerà le meccaniche open world, portandoci tra le strade della vecchia Baghdad, Valhalla è invece l'ultimo esponente del suo mondo aperto.

Adesso, come riportato anche da DSO Gaming, Digital Dreams ha condiviso un video che mostra Assassin's Creed Valhalla in 8K su una NVIDIA GeForce RTX 4090 con Reshade Ray Tracing.

Per catturare questo filmato di gioco, lo YouTuber ha utilizzato un AMD Ryzen 9 7950X con un SSD Samsung EVO 970 e 32 GB di RAM DDR5 a 6000 Mhz.

A quanto pare, la NVIDIA GeForce RTX 4090 è in grado di eseguire Assassin's Creed Valhalla senza problemi a 8K, o almeno pare non scendere mai sotto i 30fps durante le sequenze mostrate.

Poiché Digital Dreams non ha incluso alcuno strumento di overlay, è infatti davvero difficile indovinare il framerate effettivo.

Durante la panoramica della telecamera e i combattimenti contro i nemici, possiamo sicuramente notare un movimento davvero fluido.

Inoltre, Valhalla non supporta FSR 2.0 o DLSS 2. Possiamo quindi supporre che si tratti di 8K nativi, a meno che Digital Dreams non abbia utilizzato lo scaler di risoluzione del gioco.

Tuttavia, il fatto che questa GPU sia in grado di far girare Valhalla a una risoluzione di 8K è in ogni caso davvero impressionante.

Ricordiamo che di recente lo stesso trattamento era stato riservato ad Assassin’s Creed Odyssey, per un risultato finale altrettanto sorprendente.

Parlando invece del prossimo AC Mirage, uno YouTuber ha affermato che il gioco dovrebbe avere una mappa di dimensioni simili a quelle di Parigi in Unity, quindi di fatto non troppo grande.

Per concludere, da poco è trapelato un video di Assassin's Creed Jade, con una ospite speciale d'eccezione.