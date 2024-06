Assassin's Creed Shadows in azione all'Ubisoft Forward

Dopo che è stato confermato che Assassin's Creed Shadows arriverà a novembre, è tempo di scoprire il gameplay del gioco in azione.

Dopo gli ultimi episodi del franchise, la serie ci porterà in Giappone.

Già nel corso dell'Xbox Games Showcase abbiamo visto il gioco in movimento, ma ora è il momento di approfondire il discorso.

Poco sotto, infatti, possiamo vedere una fase di gameplay in-game della durata di ben 13 minuti:

Il filmato ci mostra una fase di esplorazione di Fukuchiyama, oltre alle meccaniche di combattimento da samurai di Yasuke.

Abbiamo poi anche un primo sguardo alla furtività da shinobi di Naoe, oltre a una panoramica del suggestivo mondo aperto dalle tinte orientali che i due protagonisti andranno a esplorare.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Vivi un'epica avventura ricca di azione ambientata nell'epoca del Giappone feudale! Impersona una letale Assassina shinobi e un potente samurai leggendario mentre esplori la vastità di uno splendido territorio afflitto da battaglie e caos. Prendi il controllo di due alleati uniti dal caso, ma accomunati dal destino, e dai inizio a una nuova era del Giappone. Usa le informazioni come un'arma mentre esplori il mondo di gioco, crea la tua rete di spie per avere occhi e orecchie ovunque e per scoprire dove si trovano i tuoi bersagli. Recluta nuovi alleati strada facendo e sfrutta le loro abilità uniche per completare le tue missioni.

Ricordiamo che alcune settimane fa, in occasione del primo trailer di Assassin's Creed Shadows, il gioco ha generato anche una sterile polemica per via dei due protagonisti, definiti troppo woke e inclusivi.

Ma non è tutto: sulle nostre pagine facciamo il punto su tutte le informazioni già rese note per il prossimo episodio della saga Ubisoft, con il nostro ricco recap.

