Assassin's Creed Shadows, è polemica per i protagonisti

Assassin's Creed Shadows è in arrivo su console e PC a partire dal 15 novembre 2024, ma a quanto pare il gioco è già finito nella rete delle polemiche spicciole.

Ormai archiviati gli ultimi episodi di Assassin's Creed, la serie si prepara ad andare in Giappone.

Il titolo ha infatti visto ieri pubblicato il suo reveal trailer, il quale mette in mostra i due nuovi personaggi principali: Yasuke e Naoe.

Ora, come riportato da The Gamer, il primo trailer di Assassin's Creed Shadows ha subito generato una polemica per via dei due protagonisti.

Alcuni lamentano il colore della pelle di Yasuke e il fatto che Naoe sia una donna, puntando quindi il dito verso un gioco woke e inclusivo.

Ciò significa che Assassin's Creed Shadows sarà incentrato su una donna e un uomo di colore, e alcuni soggetti sui social hanno reagito esattamente con il tipo di comportamento che ci aspettiamo al giorno d'oggi quando un protagonista non è un uomo bianco etero.

Nelle risposte al tweet di annuncio di Ubisoft, non è necessario cercare a lungo per trovare persone che definiscono il gioco “woke” e “irrispettoso”.

Alcune persone che hanno criticato il fatto di dover vestire i panni di un uomo di colore in un'ambientazione del Giappone feudale, nonostante il personaggio sia una figura chiave della storia giapponese realmente esistita.

C'è anche chi sostiene che Yasuke non fosse in realtà un samurai, ma un servo di Oda Nobunaga, e che questo in qualche modo “manchi di rispetto” alla cultura giapponese.

Ad ogni modo, solo perché l'uomo non apparteneva a un clan di samurai, non significa che non lo fosse.

Insomma, l'ennesima dimostrazione che un gran numero di utenti ha decisamente troppo tempo libero da sfogare sui social in polemiche decisamente sterili e che lasciano il tempo che trovano.

Polemiche a parte, potreste voler prendere in considerazione anche la ricca Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows.

Per concludere, abbiamo deciso di rispolverare la classifica dei capitoli di Assassin's Creed più importanti di sempre, dal peggiore al migliore: la trovate qui.