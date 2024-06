Il gameplay di Assassin's Creed Shadows esce finalmente dall'ombra

Ce lo aspettavamo da Ubisoft Forward ma, durante l'Xbox Games Showcase 2024, Assassin's Creed Shadows esce dalle ombre e mostra degli spezzoni di gameplay.

Il grande nodo da sciogliere, tra i tanti di Assassin's Creed Shadows, è come Ubisoft abbia potuto differenziare il gameplay tra i due personaggi.

Yasuke, essendo un samurai dal fisico possente, è più votato allo scontro diretto e all'approccio frontale. Naoe, al contrario, è furtiva, silenziosa e velocissima – quindi perfetta se volete avvicinarvi a un bersaglio furtivamente, o infiltrarvi da qualche parte.

Funzionerà? La risposta arriva nel nuovo trailer di gameplay, in cui vediamo finalmente le differenze tra i due protagonisti che, stando alle immagini diffuse da Ubisoft, sembrano davvero marcate:

Oltre ad uno stile invidiabile del gioco in generale, i due protagonisti si differenziano per agilità e furtività contro potenza bruta e grande capacità di utilizzare varie armi. Ovviamente tutto dovrà essere confermato con la totalità del gameplay, ma sembra che Ubisoft abbia un'idea chiara di come rendere i due personaggi realmente differenti.

Per non parlare della resa estetica generale, confermando il fatto che Assassin's Creed Shadows aveva promesso di essere il titolo con più dettagli di sempre della saga. A questo punto siamo davvero curiosi di saperne di più, nonché di provarlo con mano e capire se la saga potrà effettivamente rinascere dal punto di vista qualitativo e cambiare marcia.

Questo anche con un trailer che, contrariamente a quello di annuncio iniziale, probabilmente ha anche cambiato la percezione dei giocatori rispetto a questo nuovo episodio della saga di Ubisoft.

Assassin's Creed Shadows sembra promettere molto bene, e se volete preordinarlo sulla fiducia potete farlo anche tramite Amazon al miglior prezzo.

Ci saranno altri dettagli durante l'Ubisoft Forward? Nel dubbio, vi consigliamo di tenere d'occhio l'evento di Ubisoft tra qualche giorno su questi canali.