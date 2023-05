Assassin's Creed Mirage potrebbe uscire tra poche settimane

Assassin’s Creed Mirage è uno dei titoli verso cui Ubisoft punta di più, sebbene il nuovo capitolo intento a tornare alle origini del franchise sia da tempo sparito dalle scene.

L'episodio che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà un ritorno alle atmosfere dei primissimi episodi, incluso l'originale con Altair.

Mirage, a quanto pare, abbandonerà anche le meccaniche open world, un elemento che ha sempre diviso gli appassionati del franchise.

Ora, dopo che un insider aveva svelato la finestra di lancio del gioco, sembra che un nuovo leak abbia svelato il mese di uscita.

Come riportato anche da Wccftech, poche ore fa un utente Reddit che sostiene di essere un dipendente di GameStop ha condiviso prove del fatto che il rivenditore ha fissato l'uscita di Assassin's Creed Mirage ad agosto 2023.

Come potete vedere poco sopra, la foto mostra chiaramente un PC di GameStop con alcuni giochi in uscita, come Street Fighter 6, Diablo IV, Final Fantasy XVI, Pikmin 4, Hogwarts Legacy (la versione per Switch), Madden NFL 24, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Skull and Bones e, appunto, Assassin's Creed Mirage.

In ogni caso, non è la prima volta che sentiamo dire che Assassin's Creed Mirage potrebbe uscire ad agosto di quest'anno, quindi non ci resta che attendere un'eventuale conferma da parte del publisher d'oltralpe.

Restando in tema, diverse settimane fa Ubisoft ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, davvero molto interessanti.

Ma non è tutto: la nostra redazione, messasi in contatto con Ubisoft, ha avuto conferma da un portavoce della compagnia circa un errore legato al gioco d’azzardo presente nel gioco.

Per concludere, mesi fa il direttore creativo di Mirage ha inoltre confermato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».