Assassin's Creed Mirage, nuova conferma sulla data di uscita

Assassin’s Creed Mirage, uno dei titoli verso cui Ubisoft punta molto, potrebbe aver ricevuto una nuova conferma sulla data di uscita.

L'episodio che seguirà Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà un ritorno alle meccaniche dei primi capitoli, cosa questa che non sembra essere dispiaciuta ai fan.

Del resto, una breve clip di Mirage apparsa nei giorni scorsi ci ha permesso di osservare Basim correre per le stradine della splendente città di Baghdad.

Ora, dopo aver avuto importanti chiarimenti sulla data di uscita, è ora il turno di un nuovo leak.

Come riportato anche da GamesRadar, Assassin's Creed Mirage è stato inserito da un rivenditore giapponese nella lista dei titoli in uscita il 12 ottobre 2023.

La filiale giapponese di Amazon ha inserito il gioco - in versione PS5 - proprio in quel determinato giorno. Poco sotto, il tweet in questione che anticiperebbe la data di uscita del gioco.

Come notato da Gematsu sempre su Twitter, le date per così dire "placeholder" non sono una cosa tipica dei rivenditori giapponesi, visto che i negozi nella Terra del Sol Levante non caricano mai una data per un prodotto a meno che non sia stata ufficialmente fornita da qualcun altro, in questo caso un editore di videogiochi come Ubisoft.

Da quello che è trapelato nelle scorse settimane, il publisher d'oltralpe starebbe puntando proprio a una data di uscita fissata al 12 ottobre per Assassin's Creed Mirage, che al momento non è stata ancora ufficializzata. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, diverse settimane fa sempre Ubisoft ha in ogni caso confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, davvero molto interessanti, specie se siete collezionisti incalliti.

Infine, diverso tempo fa il direttore creativo di Mirage ha inoltre dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».