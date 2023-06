Assassin's Creed Mirage introdurrà una novità assoluta relativa al doppiaggio

Ubisoft ha di recente confermato la data di uscita di Assassin's Creed Mirage, un capitolo che promette di essere un ritorno alle origini, non privo però di alcune novità.

Il capitolo che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition a ottimo prezzo su Amazon) sarà infatti un chiaro ritorno alle meccaniche e alle atmosfere degli episodi originali.

L'avventura di Basim arriverà infatti durante il mese di ottobre del 2023, come confermato dal trailer del recente PlayStation Showcase.

Ora, sebbene tempo fa il direttore creativo di Mirage ha dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC», sembra proprio che includerà una novità assoluta per la serie, relativa al doppiaggio.

Come riportato anche da GameRant, infatti, Ubisoft introdurrà opzioni in lingua araba per il prossimo Assassin's Creed Mirage.

Sin da Assassin's Creed 2, la serie ha incluso le lingue native del paese in cui è ambientata ogni avventura. Più recentemente, i giocatori hanno potuto ascoltare un mix di dialetti nordici e gaelici in Assassin's Creed Valhalla.

In un tweet dell'account Twitter ufficiale di Assassin's Creed, è stato rivelato che Mirage sarà completamente giocabile con doppiaggio e sottotitoli in arabo, una novità assoluta per il franchise di Ubisoft.

Insieme a questa notizia, è stato confermato che l'attore Eyad Nassar doppierà il personaggio principale, Basim.

Nassar è noto per i suoi ruoli in serie televisive come Face and Back e The Choice.

Il primo capitolo di Assassin's Creed non ha mai avuto un'opzione per la lingua araba per consentire ai giocatori di immergersi completamente nella storia di Altair, nonostante il gioco si svolgesse in diversi paesi del Medio Oriente. La scelta di includere la lingua in Mirage non può quindi non essere accolta positiviamente.

