C'è un gioco che sembra Assassin's Creed nell'era azteca

Assassin’s Creed Mirage è il prossimo capitolo ufficiale della saga Ubisoft, ma a quanto pare c'è un gioco che sembra imitare molto il franchise degli Assassini.

Il capitolo che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà un ritorno alle origini, anche dal punto di vista ambientale.

Advertisement

Di recente, un fan ha lavorato al proprio concept per un capitolo di Assassin's Creed ambientato nell'era azteca, e sembra davvero fantastico.

Ora, come riportato anche da GamingBible, è in arrivo un titolo che sembra davvero un capitolo della serie Ubisoft con gli azteci, ed è Ecumene Aztec.

Ecumene Aztec è un nuovo gioco d'azione e di sopravvivenza sviluppato da Giantscraft, che dovrebbe debuttare su PC nel 2025.

Il gioco ricorda davvero molto i recenti capitoli open-world di Assassin's Creed e segue le peripezie di un guerriero azteco in una città mesoamericana.

Il giocatore dovrà respingere gli inquisitori spagnoli utilizzando un mix di combattimenti brutali e tecniche furtive.

Giantscraft ha promesso una forte narrazione, una progressione RPG con sacrifici di sangue, combattimenti, gameplay stealth e crafting (lo trovate su Steam).

Non si sa molto della storia principale, visto e considerato che il gioco è ancora in fase iniziale di sviluppo, ma va dato atto agli sviluppatori di essersi spinti dove pochi si sono addentrati prima.

Speriamo solo di non trovarci tra le mani un clone senz'anima della serie di Assassin's Creed.

Restando in tema, settimane fa sempre Ubisoft ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, da non perdere.

Ma non è tutto: la redazione di SpazioGames, messasi in contatto con il publisher d'oltralpe, ha avuto conferma da un portavoce circa un errore legato al gioco d’azzardo presente in Mirage.

Per concludere, tempo fa il direttore creativo di Mirage ha anche dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi capitoli».