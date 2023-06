Assassin's Creed, i fan hanno scelto il migliore tra gli open-world

Ubisoft ha da poco confermato la data di uscita di Assassin's Creed Mirage, un capitolo che promette di tornare alle origini del franchise.

L'episodio che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà un palese ritorno alle meccaniche e alle atmosfere dei primissimi capitoli.

L'avventura di Basim arriverà infatti a ottobre di quest'anno, come confermato dal trailer del recente PlayStation Showcase.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, i fan si sono dati appuntamento per decretare il migliore capitolo open world con elementi RPG.

Su Reddit, infatti, gli appassionati hanno deciso quale titolo della serie ha rappresentato il migliore della cosiddetta "trilogia RPG" di Ubisoft, composta da Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Valhalla.

I fan hanno scelto e hanno decretato Origins il migliore dei tre: ambientato nell'Antico Egitto durante l'era dei Faraoni, il capitolo uscito nel 2017 ha quindi superato i suoi due concorrenti.

«Il gioco è adorabile, in tutto, il modo in cui il mondo è costruito è così bello ed esteticamente affascinante», hanno scritto i fan.

E ancora: «Potrebbe essere un'opinione impopolare, ma in qualche modo [Origins] ha finito per piacermi anche più di Odyssey, la storia era molto migliore e anche il personaggio principale, il mondo è così ricco e dettagliato, e non sembra così 'gonfio' come quello di Odyssey».

«Da quello che ho sentito, Origins è il migliore della trilogia RPG», ha risposto un altro utente. «Penso che Origins sia il miglior gioco a cui abbia giocato. Ho provato piacere con Odyssey, ma non è scattato nulla: non riesco proprio ad appassionarmici», ha concordato un fan.

Per concludere, tempo fa il direttore creativo di Mirage ha inoltre dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».

Ma non solo: avete visto che è il lavorazione un gioco che sembra proprio un Assassin's Creed RPG ma ambientato nell'era azteca?