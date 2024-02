Assassin's Creed Mirage aggiunge la feature più attesa dai gamer hardcore

I fan hanno apprezzato Assassin's Creed Mirage, tanto che Ubisoft ha ora deciso di rilasciare una nuova patch piuttosto interessante.

Mirage (che trovate su Amazon) ha infatti proposto col tempo vari update più o meno importanti.

Advertisement

Ora, in attesa che il franchise continui la sua corsa (potrebbe addirittura guardare al futuro), è tempo di riprendere in mano l'avventura di Basim.

Come riportato anche da PushSquare, Ubisoft ha appena rilasciato l'ultimo aggiornamento per Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della serie d'azione stealth dello scorso anno.

La novità principale di questa patch è l'aggiunta della modalità Permadeath, oltre naturalmente a molte altre correzioni e miglioramenti.

L'aggiornamento 1.0.7 è ora disponibile su tutte le piattaforme, con un peso di circa 5,3 GB su PS4 e circa 2,9 GB su PS5.

Come già detto, il permadeath è l'attrazione principale di questo update. Quando iniziate una nuova partita in questa modalità, a qualsiasi morte o determinata azioni illegale - come uccidere civili o uscire dai confini della mappa - porranno fine alla partita.

Verrà poi visualizzato un riepilogo dei risultati ottenuti e il salvataggio verrà cancellato, il che significa che dovrete ricominciare da capo.

Si tratta di una sfida difficile, ma di un nuovo modo di affrontare il gioco. Se si riesce a portare a termine l'intera storia, si otterrà una selezione di oggetti a seconda della difficoltà utilizzata.

Oltre alla modalità Permadeath, è stata aggiunta una funzione transmog che consente di indossare qualsiasi costume come abito cosmetico. Ci sono anche numerose correzioni di bug.

Restando in tema, c'è un fan remaster del primo Assassin's Creed che fa pieno uso di Ray Tracing, global illumination, anti-aliasing e molto altro.

Ma non solo: nel recente briefing finanziario, Ubisoft ha aggiornato gli stakerholder sulle uscite di molti prodotti, tra cui Assassin's Creed Red.

Infine, se volete sapere come se la cava il recente ritorno di Ezio su console Nintendo Switch, recuperate la recensione della collection dedicata.