Il prossimo Assassin's Creed potrebbe essere futuristico, c'è un indizio

Le discussioni sulle ambientazioni degli Assassin's Creed sono all'ordine del giorno, e quanto pare il futuro della serie potrebbe essere letteralmente un futuro, come farebbe presagire un indizio.

Mentre Assassin's Creed Mirage (lo recuperate su Amazon) ha fatto un lavoro per cui i fan sono riusciti a tornare alle origini della saga di Ubisoft, uno dei prossimi episodi potrebbe andare ancora più in avanti.

Operazione potenzialmente rischiosa perché Mirage ha avuto un successo notevole, risultando come il miglior lancio di Ubisoft di questa generazione, proprio per la sua natura che omaggia il passato.

I fan lo hanno adorato, mettendolo anche in altissima posizione nella classifica dei migliori episodi della serie, subito dopo Syndacate secondo gli affezionati.

Con i tanti progetti di Assassin's Creed in arrivo ci si chiede ovviamente quali saranno i prossimi setting e periodi storici che verranno affrontati, e tra questi c'è addirittura il futuro.

Come riporta PlayStation Lifestyle, un dataminer afferma di aver trovato contenuti tagliati proprio da Assassin's Creed Mirage che suggeriscono l'esistenza di ambientazioni futuristiche per il franchise, a partire Assassin's Creed Hexe, tra i tanti progetti in arrivo.

Il contenuto in questione è una scena post-credit che è stata inutilizzata, e che potete trovare qui sotto:

Nella scena sembra spuntare un'antenna in mezzo al deserto, la quale innesca una conversazione tra due dipendenti dell’Animus che si riferiscono al ventunesimo secolo come “storia antica”, per poi parlare di una sorta di “cambiamento” avvenuto proprio nel ventunesimo secolo.

Si tratta ovviamente di una speculazione ma, considerata che l'epoca futuristica non è mai stata inserita in maniera centrale nella saga di Assassin's Creed, potrebbe essere una possibilità reale.

Intanto aspettiamo Assassin's Creed Red, che sembra un progetto davvero importante descritto addirittura come un blockbuster, addirittura il più grande di quelli che arriveranno nel 2024.