Assassin's Creed 1 diventa "next-gen", grazie ai fan

Sembra proprio che i fan non abbiano dimenticato il capitolo originale che ha dato il via alla saga di Assassin's Creed.

Lasciando da parte il recente Assassin’s Creed Mirage (che trovate comunque su Amazon a ottimo prezzo), i giocatori ricordano molto bene le avventure di Altair.

Del resto, il gioco ha da poco compiuto 16 anni (e va per i 17), quindi qualcosa vorrà pur dire.

Ora, come riportato anche da GamingBible, il modder Claimer ha preso in mano la situazione con uno splendido remaster realizzato dai fan.

Il filmato mostra una sorta di vero e proprio rifacimento del classico titolo Ubisoft, il quale non sfigurerebbe con un gioco rilasciato ufficialmente nel 2024.

Trovate il video poco sopra, nel player dedicato, per un durata complessiva di circa otto minuti.

Il fan remaster di Assassin's Creed in questione fa pieno uso di Ray Tracing, global illumination, anti-aliasing e molto altro, per un colpo d'occhio realmente sorprendente.

Purtroppo, trattandosi di una vecchia mod realizzata per diletto e quindi senza alcun supporto ufficiale, come spesso accade è disponibile solo su PC.

I dettagli su come applicare la mod si trovano nella sezione della descrizione del video caricato sul canale YouTube di Claimer o a questo indirizzo (purtroppo a pagamento).

Assassin's Creed è in ogni caso disponibile da anni per PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Inoltre, è anche retrocompatibile con Xbox Series X/S e Xbox One, nel caso voleste recuperare questo piccolo, grande classico.

Al momento non sappiamo se nel futuro della serie non vi sia spazio per il ritorno di Altair, sebbene la saga potrebbe addirittura guardare al futuro.

Sperando solo che i prossimi capitoli non si rivelino delle delusioni dal punto di vista delle vendite, come purtroppo è accaduto al recente spin-off con protagonista anche lo storico e amato Ezio Auditore.