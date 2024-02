Assassin's Creed Red, Ubisoft conferma il periodo di uscita

Assassin's Creed Red è il prossimo progetto della gargantuesca saga di Ubisoft di cui non sappiamo granché se non il suo nome in codice, e il fatto che l'ambientazione sarà il tanto richiesto e amato Giappone feudale.

Dopo Assassin's Creed Mirage (lo potete recuperare su Amazon) con cui i fan della saga sono tornati ad un periodo amatissimo, il prossimo capitolo ci porterà in una delle ambientazioni che più hanno sognato da quando Assassin's Creed esiste, sostanzialmente.

Del progetto non abbiamo visto granché, se non una concept art, e Ubisoft non ha mai condiviso granché in tutto questo tempo.

Sapevamo già, per via di alcune indiscrezioni, che Assassin's Creed Red sarebbe uscito probabilmente entro la fine dell'anno ma sono mancate finora delle conferme.

Per fortuna ci pensa Ubisoft che, nell'ultima riunione legata ai risultati finanziari, ha dato alcuni aggiornamenti riguardanti i prossimi videogiochi in uscita (tramite VGC).

Assassin's Creed Red uscirà ufficialmente entro la fine di marzo 2025.

Ubisoft ha infatti confermato che il titolo verrà lanciato sul mercato entro la fine dell'anno fiscale 2025 che, appunto, si concluderà a marzo del prossimo anno. Perciò Assassin's Creed Red potrebbe davvero intercettare la data di novembre 2024 già svelata dalle indiscrezioni di cui sopra.

Contestualmente, Ubisoft ha anche dato un aggiornamento su Star Wars Outlaws dopo la fuga di notizie di cui è stata protagonista Disney qualche tempo fa.

Il titolo ispirato alla saga cinematografica arriverà infatti entro la fine di quest'anno ufficialmente.

«Non vediamo l'ora di rivelare l'intera portata delle capacità creative dei team di Ubisoft, che stanno lavorando duramente per rendere questi giochi un successo che sarà all'altezza delle aspettative dei giocatori», ha concluso Yves Guillemot nel report rivolto agli stakeholders.

A questo punto non ci resta che aspettare di vedere questi due attesi progetti, mentre Skull and Bones sembra finalmente pronto a salpare dopo tanti problemi.