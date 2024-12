Dopo Arcane e Fallout, Ella Purnell dice no ai videogiochi: «Verrò etichettata»

Molte volte gli attori vengono etichettati per un tipo di ruolo e rischiano di non essere scelti per altro, e questo è ciò che vorrebbe evitare Ella Purnell dopo i successo di Fallout e Arcane.

Come sapete, infatti, Ella Purnell è stata protagonista nello show tratto dalla saga di Bethesda (la trovate su Amazon) nei panni di Lucy, ed ha interpretato Jinx nel capolavoro di Netflix tratto da League of Legends.

Questo l'ha portata per altro a essere nominata all'interno di due produzioni che erano nominate ai The Game Awards 2024, dove Fallout ha prevalso, ma nel suo futuro non vuole essere incastrata solo negli adattamenti videoludici.

Come riporta Gamespot, Ella Purnell sembra essere intenzionata a lasciare il mondo delle trasposizioni di videogiochi.

«Ecco la verità, e mi sento in colpa a dirlo, ma non sono una gamer e non so come sia successo che abbia lavorato in due adattamenti di videogiochi che sono stati entrambi validi», ha detto Purnell in una recente intervista: «Non so come sia successo, ma è così. Non ho una risposta.»

Purnell è ovviamente contenta e grata del successo, ma ha le idee molto chiare per la sua carriera futura:

«Penso davvero di dover stare alla larga dagli adattamenti di videogiochi, perché rischio di essere etichettata. Sarò la ragazza dei videogiochi. Ci sono cose peggiori di cui essere etichettati, suppongo.»

Tuttavia Ella Purnell tornerà in Fallout, visto che la seconda stagione dello show è già in lavorazione e arriverà nei prossimi anni.

E, forse, tornerà anche in altri spin-off di Arcane già praticamente confermati, visto che il personaggio di Jinx avrebbe modo di tornare in qualche modo.

E, nonostante in passato abbia dichiarato di essere stata incuriosita dai videogiochi di Fallout e li abbia provati un po', per la nuova serie di episodi non si sta preparando giocando attivamente.