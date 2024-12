Arcane, gli spin-off sono quasi una certezza

Christian Linke, uno dei creatori di Arcane, ha offerto un'anticipazione interessante: la serie vista su Netflix non sarà l'ultima volta che vedremo i suoi personaggi.

La serie nata dall'universo di LoL (che trovate su Amazon) non ha infatti deluso le aspettative.

Sebbene non ci siano piani concreti per una terza stagione, durante un'intervista con The Direct Linke ha espresso il desiderio di continuare le storie di alcuni dei personaggi di Arcane, approfondendo le loro vicende individuali in altri show o progetti.

Ha affermato che Arcane è solo il punto di partenza, con l'intenzione di continuare a raccontare storie all'interno dell'universo condiviso.

Nel contesto della politica di Runeterra, la seconda stagione ha dato un'idea di come le macchinazioni di Noxus siano centrali nella trama.

In particolare, il conflitto tra Ambessa Medarda e la Black Rose ha messo in luce i giochi di potere tipici della regione di Noxus.

Linke e Marc Merrill, cofondatore di Riot Games, hanno suggerito che un futuro show potrebbe esplorare in modo più ampio le regioni di Noxus, Demacia e Ionia.

Tra i personaggi che potrebbero apparire in futuri show c'è Mel Medarda, un personaggio ovvio per un'eventuale serie incentrata su Noxus.

Come sua madre, Mel ha già fatto nemici tra le fila della Black Rose, quindi il suo coinvolgimento in una trama su Noxus sarebbe del tutto naturale.

Abbiamo poi Singed, già apparso in Arcane, un personaggio che ha legami con Noxus e potrebbe continuare a giocare un ruolo importante nel contesto di questa regione, magari in un progetto che esplora ulteriormente la sua ricerca per resuscitare sua figlia, Orianna.

Ci sono poi Vi e Caitlyn: nonostante non ci siano attualmente personaggi di Demacia o Ionia in Arcane, Vi e Caitlyn sono ora una coppia vagabonda con un'aria-ship, e potrebbero fare la loro comparsa in altre località di Runeterra.

Considerando i lunghi tempi di animazione di Arcane, è probabile che non vedremo un seguito per almeno due o tre anni.

Tuttavia, l'interesse per il proseguimento delle storie e l'espansione dell'universo di Runeterra è evidente, e i fan dovranno aspettare per scoprire quali nuovi sviluppi arriveranno.

Nell'attesa, recuperate prima di subito la nostra recensione della seconda stagione di Arcane, qui.